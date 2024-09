Укрпошта анонсувала марку, присвячену міжнародним партнерам

Національний поштовий оператор України Укрпошта анонсував нову пошту марку за проєктом «Власна марка» — «United for Justice. Об’єднані заради справедливості»

Поштовий випуск «United for Justice. Об’єднані заради справедливості» за проєктом «Власна марка» присвячено співпраці України з міжнародними партнерами заради забезпечення відповідальності росії за злочини, вчинені проти України та українців

11 вересня в Києві проходитиме міжнародна конференція високого рівня United for Justice, присвячена питанням притягнення росії до відповідальності за системні напади на цивільну інфраструктуру України. Це вже сьома подія в рамках ініціативи Офісу Генерального прокурора «Об’єднані заради справедливості».

Перша конференція United for Justice. Building the web of accountability for international crimes, яка відбулася у Львові в березні 2023 року, стала міжнародною платформою, яка об’єднує лідерів у галузі міжнародного права, посадовців та експертів з усього світу для пошуку найефективніших рішень, які б дозволили притягнути росію до відповідальності за міжнародні злочини.

11 вересня 2024 р. з 9:00 до 20:00 у Києві на головпоштамті (вул. Хрещатик, 22) проходитиме спеціальне погашення «Об’єднані заради справедливості».

З 11 вересня у Поштовому маркеті буде доступний лімітований випуск тематичного поштового набору «Об’єднані заради справедливості» за проєктом «Власна марка», який міститиме номерний марковий аркуш із 9-ти марок та художній конверт формату С6 зі спецпогашенням. Дизайн марки розроблено Офісом Генерального прокурора за підтримки проєктів міжнародної технічної допомоги. Кількість комплектів — 600 шт.

Нагадаємо, що Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок.

За матеріалами: Укрпошта.