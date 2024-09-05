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Укрпошта анонсувала нову марку: як виглядає

05.09.2024 11:00
Ольга Деркач
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Укрпошта анонсувала нову поштову марку «Міста Героїв. Миколаїв», що є продовженням героїчної серії, започаткованої ще у 2022 році

Укрпошта анонсувала нову марку: як виглядає

Укрпошта анонсувала нову марку: як виглядає Фото: t.me/ukrposhta_news

Про це йдеться в пості Укрпошти в Telegram.

«Ворог не раз намагався загарбати наш Миколаїв, але завдяки опору ЗСУ й жителів місто вистояло та закрило собою український Південь. 24 березня 2022-го Президент України присвоїв Миколаєву відзнаку «Місто-герой України»», — пише Укрпошта.

На поштовій марці зображено будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації після російського удару; на полях аркуша — пам’ятник Святому Миколаю — янголу-охоронцю й покровителю міста; на конверті — захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Тираж — 1 080 000 поштових марок. Дизайн — Володимира Тарана. Фото — Олени Нараївської, Дмитра Скороходова, Євгенія Загороднього.

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Передзамовити новинку можна вже на офіційному сайті магазину Укрпошти, а з 9 вересня можна буде придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Нагадаємо, що Укрпошта презентувала нову марку в партнертсві з Нафтогазом. З нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України Укрпошта разом із Групою Нафтогаз презентують поштовий випуск до професійного свята. Сюжети марок символічно відображають щоденний внесок працівників галузі у комфорт та добробут кожної української родини. 9 поштових марок тематичного аркуша — це маленькі історії про працю газовиків, які «живлять важливе» для мільйонів українців.

Раніше ми писали, що Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок. Відповідні нововведення пов’язані зі змінами до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», внесених Постановою Правління НБУ від 23 серпня 2024 року № 100.

Крім того, Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу. Укрпошта та Міністерство закордонних справ (МЗС) уже підписали відповідний меморандум.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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