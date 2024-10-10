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Укрпошта запустить новий мобільний застосунок

10.10.2024 11:00
Ольга Деркач
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Укрпошта планує впровадити новий мобільний застосунок, який наразі вже тестується

Укрпошта запустить новий мобільний застосунок

Укрпошта запустить новий мобільний застосунок Фото: freepik.com

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

«З листопада будемо впроваджувати новий мобільний застосунок, і наш відправник зможе з його допомогою бачити: якщо він приніс відправлення до обіду, гарантовано на наступний день воно буде за адресою призначення в іншому місті; якщо відправлення принесли ввечері, але є змога його швидко доставити, це також буде на наступний день», — сказав Смілянський.

Він додав, що наразі Укрпошта виходить на прозорі, зрозумілі терміни доставки. І додав, що Укрпошта залишила старі тарифи, хоча конкуренти і підвищили.

І хоча застосунок в Укрпошти є, за словами Смілянського він уже застарів.

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«Потреба вдосконалити додаток вже назріла. Наприклад, у  діючому застосунку трек потрубує введення даних вручну. В новому застосунку вони «залітатимуть» автоматично, тільки-но до вас прямуватиме посилка. Буде приходити push-сповіщення. В новому застосунку зможете посилку перенаправити на інше відділення, оплатити, бачити всі етапи її шляху», — розповів він.

Також Смілянський додав, що новий застосунок це власна розробка IT-департаменту Укрпошти.

«Внутрішній застосунок Укрпошта для персоналу — це теж розробка наших спеціалістів. Усі наші процеси переведено в цифру. Наразі за допомогою мобільного застосунку наші працівники можуть замовити дату відпустки, подивитися, скільки грошей їм нарахувала компанія, і багато іншого», — сказав він.

Наразі новий застосунок Укрпошти тестують 22 тис. працівників, а повноцінний запуск планується на листопад.

Нагадаємо, що раніше ми анонсували запуск нового застосунку Укрпошти і розповіли, які функції там зʼявляться. Поточна версія містить низку недоліків, а також має низькі рейтинги в App Store та Google Play Market — 2,5 та 2,0 відповідно.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїУкрпошта
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