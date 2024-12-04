CEO Укрпошти отримав нову посаду

Кабінет міністрів України запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів

На неї уряд призначив генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. Проте повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Також створили відповідну координаційну робочу групу, — пише Шмигаль. — Її завданням на чолі з Уповноваженим буде синхронізація з ЄС, модернізація інфраструктури, впровадження ризик-орієнтованої системи, діджиталізація та багато іншого».

Смілянський розповів, що незважаючи на нову посаду, йти з Укрпошти він не буде.

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«Продовжую виконувати обов’язки CEO, пришвидшувати доставку посилок, зменшувати черги, будувати поштовий банк тощо. Ця робота, як зазначено, на громадських засадах, і я не отримуватиму за неї жодної компенсації (окрім морального задоволення, численних порад і хейту в коментарях)», — написав Смілянський.

Він розповів, що планується протягом наступних 3–4 місяців разом із Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та фінансів, іншими учасниками розробити й запропонувати абсолютно нову модель митниці. Ця модель базуватиметься на цифровізації, аналізі даних і ризик-моделях, з мінімальним впливом людського фактора.

Відповів Смілянський і на можливу критику.

«Щодо критики, що реформу пошти має робити поштовик, а реформу митниці — митник. Моя перша освіта — аудитор, я сертифікований аудитор і адвокат у США. Розуміюсь на миті, податках тощо. Понад 60% міжнародних посилок проходить через Укрпошту. Якщо давно не користувалися — спробуйте. 93% доставляємо за 3–5 днів з моменту перетину кордону. Тож і про митницю я знаю немало», — написав він

Нагадаємо, що Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

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