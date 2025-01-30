Укрпошта оголосила про партнерство з Поштою Англії

Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше

Про це у Telegram повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

«Відтепер завдяки двосторонній угоді, підписаній між Укрпоштою та Поштою Англії (Royal Mail), наші нестримні експортери, які продають на Amazon, Etsy та Ebay, зберігатимуть 15% на доставці відправлень до 1 кг в Англію за послугою «Дрібний пакет PRIME». Скільки таких відправлень? Понад 60% від всіх по світу. Скільки в нас експортерів МСБ? Більш як 60 000!», — написав Смілянський.

За його словами, Укрпошта доставляє понад 37 млн міжнародних посилок і є лідером ринку в галузі міжнародної доставки з часткою 50%+.

«Відтак після підписання угоди з компанією DHL щодня відправляється автівка за маршрутом Київ – Лондон, що дає можливість доставити до дверей вашу посилку в термін від 4 днів. У піковий місяць (грудень 2024 року) 95%+ відправлень було доставлено Укрпоштою з Royal Mail до адресатів за менш як 10 днів. І доставлено не до одного відділення, до якого ще треба доїхати на недешевому лондонському таксі, а до 11 684 відділень Royal Mail по всій країні. Тобто вийшли на прогулянку, зайшли в найближчий паб чи Ritz Carlton, забрали дорогою посилку та пішли додому, радіючи, що отримали крутий виріб від українських майстрів», — пояснив гендиректор Укрпошти.

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Він додав, що на запитання «чому ви не відкриваєте відділення за кордоном» відповідь вже надавалася.

«Час відповісти на «Укрпошто, де літак?». Розповідаємо. Та сама автівка, яка щодня везе ваші відправлення до Лондона, аби згодом ті поїхали по всій Англії, забирає частину посилок до аеропорту Хітроу, звідки вони на більш ніж 20 літаках DHL Global Match за день розлітаються по світу, — написав Смілянський. — Гарні новини про посилки, які летять тими літаками, очікуйте вже наступного тижня. А поки будемо раді підтримати малий та середній експортний бізнес та бачити вас у наших відділеннях».

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Нагадаємо, що глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам.

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