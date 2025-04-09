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Укрпошта отримає грант від ЄБРР

09.04.2025 17:40
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор Укрпошта отримає 600 000 євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на встановлення модульних відділень

Укрпошта отримає грант від ЄБРР

Укрпошта отримає грант від ЄБРР Фото: pixabay.com

Про це Укрпошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Чому для нас (і для вас) це вкрай важливо? Бо модульні відділення — можливість швидко відновитися там, де стаціонарні були суттєво пошкоджені або зруйновані вщент через ворожі обстріли. А відтак — безперебійно надавати поштові й фінансові послуги. І не лише, — пишуть в Укрпошті. — Модульні відділення встановлюватимуться й у населених пунктах, «відрізаних від світу». З безбар’єрним доступом, оснащені Starlink та генераторами, ті стануть острівцем стабільності для українців».

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У модульних відділеннях буде змога:

  • відправити посилку по Україні й за її межі;
  • забрати замовлені ліки;
  • оформити переказ чи забрати кошти, надіслані близькими;
  • передплатити щось почитати;
  • оплатити комунальні та інші рахунки;
  • отримати пенсію;
  • поповнити картку готівкою;
  • просто побачитися та перемовитися словом.

Нагадаємо, що Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше.

Крім того, глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів України передав акції Pinbank національному оператору поштового зв’язку Укрпошті. Це дозволить забезпечити 100% населення України доступом до банківської інфраструктури, адже наразі лише 4% населених пунктів мають банківські відділення або банкомати. При цьому близько 30% українців узагалі не користуються банківськими послугами.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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