Укрпошта отримає грант від ЄБРР

Національний поштовий оператор Укрпошта отримає 600 000 євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на встановлення модульних відділень

Про це Укрпошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Чому для нас (і для вас) це вкрай важливо? Бо модульні відділення — можливість швидко відновитися там, де стаціонарні були суттєво пошкоджені або зруйновані вщент через ворожі обстріли. А відтак — безперебійно надавати поштові й фінансові послуги. І не лише, — пишуть в Укрпошті. — Модульні відділення встановлюватимуться й у населених пунктах, «відрізаних від світу». З безбар’єрним доступом, оснащені Starlink та генераторами, ті стануть острівцем стабільності для українців».

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У модульних відділеннях буде змога:

відправити посилку по Україні й за її межі;

забрати замовлені ліки;

оформити переказ чи забрати кошти, надіслані близькими;

передплатити щось почитати;

оплатити комунальні та інші рахунки;

отримати пенсію;

поповнити картку готівкою;

просто побачитися та перемовитися словом.

Нагадаємо, що Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше.

Крім того, глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів України передав акції Pinbank національному оператору поштового зв’язку Укрпошті. Це дозволить забезпечити 100% населення України доступом до банківської інфраструктури, адже наразі лише 4% населених пунктів мають банківські відділення або банкомати. При цьому близько 30% українців узагалі не користуються банківськими послугами.

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