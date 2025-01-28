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Укрпошта надаватиме банківські послуги: уряд передав оператору Pinbank

28.01.2025 17:00
Ольга Деркач
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Кабінет міністрів України передав акції Pinbank національному оператору поштового зв’язку Укрпошті для забезпечення 100% населення банківськими послугами

Укрпошта надаватиме банківські послуги: уряд передав оператору Pinbank

Укрпошта надаватиме банківські послуги: уряд передав оператору Pinbank Фото: freepik.com

Незабаром понад шість тисяч відділень і 25 000 точок Укрпошти почнуть надавати банківські послуги. Це дозволить забезпечити 100% населення України доступом до банківської інфраструктури, адже наразі лише 4% населених пунктів мають банківські відділення або банкомати. При цьому близько 30% українців узагалі не користуються банківськими послугами, йдеться в пресрелізі.

Укрпошта стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, орієнтованим на забезпечення доступу до послуг навіть для людей з особливими потребами. Новий банк працюватиме за спеціальною обмеженою банківською ліцензією. Законопроєкт №12044, який передбачає запуск цієї ініціативи, вже зареєстрований у Верховній Раді України й очікує на розгляд найближчим часом.

Наразі Уряд вже ухвалив рішення про передачу акцій Pinbank, які раніше були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду, Укрпошті.

«Вітаємо це рішення Уряду, адже воно є логічним і вигідним з погляду розширення доступу до фінансових послуг та ефективного використання державних ресурсів. Створення Укрпошта Банку дозволить заощадити для держави понад 5 млрд гривень на доставці пенсій і соціальних виплат лише за наступні три–п’ять років», — зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Укрпошта Банк зосередиться на наданні базових фінансових послуг для населення у сільських та прифронтових регіонах, літніх людей, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільських громад, ОТГ, військових, фермерів та сегменту e-Commerce. Водночас банк не займатиметься кредитуванням великого бізнесу та ризиковими валютними операціями.

Як зазначив Смілянський, виплата державної допомоги, зокрема «Зимової єПідтримки», виявила значні проблеми банківського сектору. Чимало українців, особливо у віддалених та прифронтових регіонах, позбавлені доступу до банківських послуг, що обмежує їх у можливості отримання допомоги. Завдяки розгалуженій мережі та близько 2 тисячам мобільних відділень Укрпошта змогла забезпечити доступ до підтримки для цих категорій населення.

Запуск Укрпошта Банку запланований на 2025 рік.

Із моменту запуску поштового банку Укрпошта одразу опиниться серед лідерів за кількістю відділень, а згодом має амбіції увійти до п’ятірки банків за кількістю клієнтів. Нині Укрпошта вже має понад 6 млн активних клієнтів.

Нагадаємо, що Укрпошта повідомила про плани встановити власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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