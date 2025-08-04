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ChatGPT зможе самостійно працювати з Excel

04.08.2025 12:00
Ольга Деркач

OpenAI зробив ще один крок до автоматизації офісних процесів. Модель ChatGPT тепер може не лише підказувати формули для Excel, а й самостійно створювати таблиці, заповнювати їх, аналізувати дані та готувати звіти — без участі людини

ChatGPT зможе самостійно працювати з Excel

ChatGPT зможе самостійно працювати з Excel Фото: pexels.com

Це ставить під загрозу цілу нішу рутинної адміністративної праці, яка раніше потребувала базових навичок роботи з електронними таблицями.

За даними деяких ЗМІ, компанія OpenAI працює над новими інструментами, що дозволяють користувачам створювати та редагувати Excel-файли прямо в ChatGPT. При цьому не потрібен ані сам Excel, ані Microsoft Office — створені файли будуть сумісні з найпопулярнішими форматами. Те ж саме стосується презентацій: модель зможе формувати PowerPoint-аналог без відповідного програмного забезпечення.

Фактично, ChatGPT поступово перетворюється з консультанта на повноцінного виконавця. Якщо раніше користувачі зверталися до нього за допомогою у створенні формул (наприклад, логічного виразу =IF(AND(A2>100,B2=”Yes”),”Approve”,”Reject”)), то тепер достатньо описати задачу просто словами — і модель сама сформулює правильну формулу, застосує її, структуризує дані, зробить обчислення та підготує результати.

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Користувачі GitHub вже тестують можливості нової версії GPT-4 у роботі з Excel. Зокрема, зазначається, що модель чудово орієнтується у логіці таблиць і може не лише опрацьовувати дані, а й пояснювати свої дії покроково — наче персональний наставник або тьютор. Вона здатна автоматизувати рутинні дії: від введення даних до створення стандартних звітів.

Ці функції мають стати доступними вже восени 2025 року. Це може означати масштабну трансформацію для офісних команд — багато завдань, які раніше виконували молодші спеціалісти, тепер візьме на себе штучний інтелект (ШІ).

Попри ризики для зайнятості, експерти вбачають у цьому і позитив. Автоматизація дає змогу перенести фокус людської праці з рутинних задач на творчі й стратегічні напрямки. ChatGPT, своєю чергою, дедалі більше перетворюється на універсального цифрового співробітника.

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Джерело: Forbes.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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