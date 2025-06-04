Новий регулятор ринку азартних ігор в Україні — ПлейСіті — анулював ліцензію казино PIN-UP

Про це написало Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Викорінення казино з російським слідом — одне з пріоритетних завдань ПлейСіті. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина — це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. ПлейСіті автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою», — йдеться в повідомленні.

У Мінцифри додали, що ануляції ліцензії російському казино PIN-UP на роботу в Україні — це перший крок до формування прозорого й чесного ринку, у якому немає місця компаніям, повʼязаним із країною-агресором.

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«Знищуємо корупцію і прощаємося з російським казино на українському ринку», — пишуть у Мінцифри.

Нагадаємо, що в Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор — ПлейСіті.

ПлейСіті ставить перед собою низку важливих завдань, що мають забезпечити прозорість, цифровізацію та безпеку грального ринку в Україні. Одне з головних — повна цифровізація процесу видачі ліцензій. Відтепер рішення ухвалюватимуться не вручну, а електронною системою, яка діятиме за чіткими критеріями, визначеними законодавством. Це дозволить усунути людський фактор і забезпечити однакові, прозорі правила для всіх учасників ринку.

Паралельно запускається державна онлайн-система моніторингу, яка в режимі реального часу стежитиме за роботою легальних казино. Водночас ПлейСіті продовжить блокувати сайти та застосунки нелегальних операторів.

Ще один важливий крок — оновлення реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Новий реєстр буде створено на платформі Дія.Engine — із дотриманням усіх норм захисту персональних даних і з розширеним функціоналом для операторів.

Окремим напрямом роботи є очищення ринку від казино з російським слідом. ПлейСіті, у тісній співпраці з правоохоронними органами, працюватиме над накладенням санкцій і анулюванням ліцензій операторів, які мають звʼязок з рф.

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