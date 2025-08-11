Гетманцев назвав один з найбільш тіньових секторів економіки

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав один із найтіньовіших сегментів української економіки. За його словами, мова йде про сферу виробництва та обігу алкоголю

Алкогольна галузь як «сіра зона» економіки

Гетманцев підкреслив, що алкогольна індустрія в Україні традиційно належала до найбільш проблемних у плані прозорості.

«Це такий «напівбандитський ринок», де вони завжди працювали в тіні. Із 2022 по 2024 рік вдалося втричі збільшити легальне виробництво спирту, при тому, що ми втратили споживачів. Ринок скоротився, а виробництво легального спирту збільшилося втричі. Це величезна перемога, коли ми змусили їх сплачувати податок», — зазначив він.

Податкове навантаження та занепокоєння у 2025 році

Гетманцев пояснив, що під податковим навантаженням у даному випадку мається на увазі співвідношення суми сплаченого ПДВ до обсягів власного виробництва:

До початку повномасштабної війни цей показник становив близько 5%.

У 2024 році він зріс до 7%.

Однак уже в 2025 році, за словами депутата, ситуація змінилася не на краще: податкове навантаження впало до 4,88%, тобто знизилося майже на 2 процентні пункти.

«Але в 2025 році дуже непокоять мене ці цифри, які ми бачимо, бо податкове навантаження впало до 4,88%, тобто на 2% впало», — зауважив він.

Проблеми із законом та необхідність контролю

Очільник комітету також згадав про дію норми оподаткування, яка базується на виробничих потужностях підприємств. Він визнав, що очікуваного ефекту від цієї системи держава не отримала. На його думку, причина полягає у низькій якості підготовки документів та неефективній експертизі, яка мала б оцінювати ці потужності.

Гетманцев закликав Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу взяти ситуацію під контроль і хоча б повернути показники до рівня 2024 року.

