БЕБ готує нові перевірки для ритейлерів — Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) візьметься за перевірку ритейлерів, які ухиляються від податків через схему подрібнення бізнесу на фізичних осіб-підприємців

Про це він повідомив у проєкті «Розпаковка» на своєму YouTube-каналі.

За словами Гетманцева, подрібнення великого та середнього бізнесу на ФОПів є однією з головних тіньових схем, яка використовується у торгівлі, готельному бізнесі, ресторанній сфері та сфері послуг. Особливо поширена така практика серед продуктових мереж.

«Це великі, величезні мережі ритейлу, які торгують електронікою або продуктами харчування. Сьогодні ми розглянемо food retail. Є великі загальнонаціональні мережі — АТБ, NOVUS, Varus, які дійсно працюють у білу… А є чорні мережі, які подрібнюються на ФОПів», — зазначив він.

Гетманцев пояснив, як працює схема. Якщо бізнес діє через юридичну особу, він сплачує ПДВ, податок на прибуток, веде облік товару та офіційно оформлює працівників. Але в разі подрібнення на ФОПів, підприємці уникають обліку, сплачують лише єдиний податок (близько 4 тис. грн на місяць) і часто продають контрабанду без сплати жодних інших податків.

«Фізичні особи фактично не є підприємцями. Вони просто надають свої документи організаторам схеми, а ті вже реєструють на них бізнес», — пояснив нардеп.

Він наголосив, що схема завдає шкоди не лише державі, яка недоотримує мільярди гривень податків, а й самим ФОПам, яких часто залишають із боргами.

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«У мене сотні звернень від ФОПів, яких використали для організації схем, а потім просто кинули. Ці люди більше не можуть взяти кредит, мають зіпсовану податкову й фінансову історію. Вони викреслені з фінансового життя», — сказав Гетманцев.

Політик наголосив, що такі схеми не є легальними: підприємницька діяльність — це самостійна, на власний ризик діяльність з метою отримання прибутку. Якщо людина не веде бізнес, але на неї оформлені документи — це фіктивний бізнес.

Гетманцев також розповів, як правоохоронці виявляють подібні схеми: одна адреса, спільний IP, один бухгалтер, один банк, одні термінали.

«Тобто в них є центр прийняття рішень щодо здійснення такої подрібненої на ФОПів діяльності. І після цього правоохоронцям не залишається нічого іншого, як допитати чи опитати відповідних людей, які оформлені ФОПами, і прийти до висновку, що це єдина схема з ухилення від оподаткування і відповідно зробити кваліфікацію цього діяння», — зазначив він.

У приклад нардеп навів регіональну мережу Маркетопт. Після контрольних закупівель в Полтавській, Дніпропетровській областях було виявлено, що в кожному маркеті чеки друкують кілька ФОПів. В одному з магазинів — аж дев’ять. Один і той самий ФОП «працює» одразу в восьми різних точках Кривого Рогу.

За словами Гетманцева, за експертними оцінками, річний обсяг продажів таких мереж становить 30 млрд грн. Це означає, що держава щороку втрачає 4–5 млрд грн лише від однієї такої мережі.

Політик запевнив, що всі виявлені матеріали передано до БЕБ і на контроль Тимчасової слідчої комісії ВР.

Він також відкинув звинувачення в тиску на малий бізнес.

«Це затасканий аргумент тіньовиків. Я захищаю білий бізнес — малий, середній, великий. Єдина вимога — працювати у білу».

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