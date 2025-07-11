Річна інфляція пішла на спад, уперше за 1,5 роки — Гетманцев

У червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, зростання споживчих цін на 0,8% (до травня 2025 року), — є типовою інфляцією для цього місяця (середній показник за останні 10 років – 0,8%, за останні 20 років – 0,7%).

За його словами, динаміка інфляції у червні продовжила обумовлюватись переважно зростанням цін на продовольство. Продукти харчування і безалкогольні напої за останній звітній місяць у цілому подорожчали на 1,4%. Найбільшими темпами за місяць зросли в ціні фрукти (+13,5%), м’ясо і м’ясопродукти (+3,3%). Водночас, за місяць подешевшали овочі (-8,1%), яйця (-1,1%), молоко, макарони (по -0,7%).

Динаміка цін на непродовольчі товари і послуги у червні була різноспрямованою. Найбільшими темпами подорожчали транспортні послуги: ж/д квитки (+5,3%), паливо і мастила (+2,3%). Подорожчали амбулаторні послуги, послуги ресторанів і готелів (по +1,2%). Водночас, сезонно подешевшав одяг і взуття (-2,2%). Залишались незмінними основні ЖК-тарифи (е/е, газ, тепло, водопостачання).

Споживчі ціни за 6 місяців з початку року зросли на 6,5% (до грудня 2024 року).

Водночас, річна інфляція (за останні 12 місяців, до червня 2024 року) уповільнилась до 14,3% (із 15,9% у травні, 15,1% у квітні, 14,6% у березні, 13,4% у лютому). Уповільнення зафіксовано уперше із березня минулого року і пояснюється, насамперед, ефектом статистичної бази. У червні минулого року була зафіксована помітно вища інфляція на рівні 2,2% через подорожчання тарифів на е/е для населення на 64%. Зараз внесок цього підвищення у річну інфляцію відпрацьовано.

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«Повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема через високу минулорічну базу порівняння адміністративно регульованих цін. Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозувалося в Інфляційному звіті за квітень 2025 року. Відхилення від прогнозу зумовлювалося насамперед суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки, — йдеться у звіті Національного банку України. — Водночас фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж прогнозувалося, хоча й залишався значним на тлі високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці та жвавого споживчого попиту».

За словами Гетманцева, у базовому сценарії річна інфляція має продовжувати сповільнюватись у другій половині року. Цьому сприятимуть:

збереження жорсткої монетарної політики НБУ, який у червні залишив облікову ставку на рівні 15,5%;

підтримка відносно контрольованої ситуації на валютному ринку;

надходження нового врожаю;

стабільна ситуація в енергетиці;

збереження мораторію на підвищення регульованих тарифів на тепло, гарчу воду, газ;

стабілізація світових цін на нафту після завершення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном.

«Водночас, неодноразово зазначав, що інфляційні перспективи до кінця року будуть коригуватись, насамперед, залежно від розвитку війни і фактичного збору нового врожаю, — пояснив Данило Гетманцев. — Нагадаю, останній прогноз споживчої інфляції на кінець року від НБУ — 8,7% від МВФ — 9%, від Уряду — 9,5%».

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