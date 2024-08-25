Які продуктові бренди є найдорожчими у світі — рейтинг

Найдорожчим світовим брендом у сфері продовольства котрий рік поспіль залишається швейцарська група Nestle, яка досі працює в росії

Торік вартість бренду Nestle знизилася на 7% – до $20,8 млрд. Попри це компанія сьомий рік зберігає лідерство у світовому рейтингу, йдеться у звіті Brand Finance.

Lay’s, вартість якого зросла до $12 млрд (на 9%), піднявся з третьої на другу сходинку. Компанія обійшла китайський Yili — його ціна впала на 6% до $11,6 млрд і він наразі закриває трійку лідерів рейтингу.

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На четверте місце з п’ятого піднявся американський бренд Tyson, який показав торік падіння на 5,2% — до $8,27 млрд. Він обігнав французький Danone, вартість якого впала на 10,2% — до $8,03 млрд.

До топ-10 найдорожчих продуктових брендів також увійшли американські Quaker (+6,5%, до $7,5 млрд), Kellogg’s (-16,3%, до $6,1 млрд) та Wrigley (+7,5%, до $6 млрд), китайський Mengniu (-11,1%, до $5,4 млрд) і американський Doritos (+12% до $4,6 млрд).

Загальна вартість ста найдорожчих продуктових брендів знизилася за рік до $268 млрд (на 4%). Серед іншого, це зумовлено тим, що споживачі дедалі частіше надають перевагу невеликим приватним брендам, які пропонують унікальні та персоналізовані продукти.

Найсуттєвіше зростання вартості бренду продемонстрував канадський Viterra, який здорожчав на 37% — до $1,1 млрд. Це дозволило йому зайняти 81 рядок (торік компанія не увійшла до рейтингу).

Серед 100 брендів, що увійшли до рейтингу, 43 американських, 12 – китайських, шість – японських, по чотири представники Швейцарії, Італії, Індії й Німеччини, по три – Канади та Великобританії.

Нагадаємо, американці та європейці здебільшого впізнають українські бренди їжі, напоїв, одягу та технологій. Водночас велика частина не може назвати їх без підказок. Третина з опитаних іноземців зустрічали у продажу продукти з позначкою «Made in Ukraine», і 18% з них купували такі товари.

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За матеріалами Liga.net