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Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні

01.08.2024 14:20
Ольга Деркач
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Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) зареєстрував нове географічне зазначення — Херсонський кавун

Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні

Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні Фото: unsplash.com

Його носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області, зазначається в повідомленні Міністерства економіки України.

Херсонський кавун характеризується високим рівнем цукру, щільним мʼякушем. Шкірка кавуна — зелена з блідо-зеленими смужками, мʼякуш — від рожевого до насичено червоного. Такий кавун надзвичайно хрусткий і смачний.

«Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни, — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів. — Ми пишаємося нашими аграріями і будемо підтримувати їх у всіх починаннях. Херсонський кавун є прикладом того, як традиційні продукти можуть стати брендами, що представляють Україну на світовій арені».

Цей статус надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках. Місцеві громади отримають додаткові податкові надходження, що сприятиме економічному розвитку регіону. Для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

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Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка «Асоціація виробників херсонського кавуна».

«Те, що Херсонський кавун нарешті отримав географічне зазначення, — дуже символічно і по-справжньому дає надію. Ми бачили, що робили окупанти на Херсонщині. Бачимо, як зараз область потерпає від обстрілів. Ми бачили, як росія регулярно краде український спадок: останній приклад — Мелітопольська черешня. Та водночас віримо, що дуже скоро увесь тимчасово окупований Південь знову буде українським, і не тільки українці, а й світ ласуватиме Херсонським кавуном», — зазначила директорка ІР офісу Олена Орлюк.

Географічне зазначення — найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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