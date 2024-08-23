Скільки нових компаній з'явилось в Україні цього року — Опендатабот

Найбільше нових підприємств традиційно реєструють у столиці та на заході України. При цьому частина власників придумує доволі комічні назви своїм компаніям

За перше півріччя 2024-го в Україні відкрилось понад 18 тис. нових компаній, згідно з даними Єдиного державного реєстру.

Із загальної кількості 69,5% або 12,7 тис. є товариствами з обмеженою відповідальністю (ТОВ). На другому місці за популярністю є громадські організації — таких цього року відкрили 9,7% або 1,7 тис.

Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%). Нові фермерські господарства та ОСББ становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

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Найбільше нових компаній з початку року зареєстрували у Києві — 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область — 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%.

На третьому місці опинилась Дніпропетровська область — 1,4 тис. нових підприємств або 7,9%. Також понад тисячу нових компаній було зареєстровано у Київській (1206) та Одеській (1094) областях.

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Водночас за допомогою штучного інтелекту (ШІ) аналітики Опендатаботу виділили 20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу цього року: від трендів воєнного часу до вічних проблем.

Найбільш креативними виявилися благодійні фонди та громадські організації:

БО «ВР «ЧЕРВОНОІВАНІВСЬКІ ВІДЬМОЧКИ»

БО «БФ «БОЙОВІ КОТИКИ»

ГО «ХВОСТАТА КОМАНДА»

БО «БФ «БАВОВНА ЮНАЙТЕД»

ГО «ОБ’ЄДНАНІ НАРНІЄЮ»

ГО «НОГИ В РУКИ»

БО «БФ «НЕВТОМНІ ЇЖАКИ»

ГО «ЧАРІВНИЙ ПЕНДЕЛЬ»

ГО «ПІШЛО — ПОЇХАЛО»

Нагадаємо, громадяни зі 100+ країн світу заснували в Україні понад 3 тис. компаній від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше нові бізнеси відкривають іноземці з Туреччини, Узбекистану, Польщі та США. Найпривабливіший бізнес-регіон для іноземців — Київ.

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