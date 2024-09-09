Google заборонив створювати нові акаунти на російські номери

Компанія Google припинила можливість реєстрації нових облікових записів з використанням російських телефонних номерів

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на спеціалізований ресурс «Справочная «АО Точка»», при спробі додати російський номер до нового облікового запису з’являється повідомлення: «Цей номер не може бути використаний для підтвердження».

З’ясувалося, що користувачі почали стикатися з цією проблемою ще в серпні, проте раніше зареєстровані облікові записи з російськими номерами продовжують функціонувати.

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Google офіційно не оголошувала про такі обмеження. Можливо, це пов’язано з санкціями США, адже з 12 вересня 2024 року американські компанії припиняють надання IT-послуг у Росії. Про такі обмеження або повне блокування вже попередили деякі сервіси, зокрема Microsoft, Notion, Coda та інші.

Нагадаємо, що компанію Google можуть примусово розділити. Міністерство юстиції США розглядає можливість розділити компанію Google, що належить Alphabet Inc., після того, як суд визнав, що компанія монополізувала ринок онлайн-пошуку. найбільш ймовірними об’єктами для продажу є операційна система Android і веб-браузер Google Chrome.

Раніше ми писали, що у Google Meet зʼявилася нова ШІ-функція. Google Meet тепер буде робити нотатки для вас під час зустрічей завдяки новій функції на основі штучного інтелекту (ШІ) Gemini. Функція «Роби нотатки для мене» доступна для користувачів Google Workspace, які платять за неї. Функція схожа на пропозиції конкурентів, таких як Zoom Notes або OtterPilot, і використовує ШІ для створення звіту після зустрічі.

Також ми розповідали, скільки б ви отримали, якби інвестували $1 000 в акції Google під час IPO. Хоча у 2024 році важко уявити світ без Alphabet та її всюдисущої пошукової системи Google, компанії всього 26 років, а на біржі вона торгується лише два десятиліття. Цього року цей технологічний гігант відсвяткував 20-ту річницю свого первинного публічного розміщення акцій (IPO).

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