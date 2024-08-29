Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками

Компанія Google об’єдналася з індійським стартапом у сфері штучного інтелекту, щоб запустити біоакустичну модель охорони здоров’я для виявлення хвороб за людськими звуками

Біоакустика — це захоплююче поєднання біології та акустики, що допомагає отримувати інформацію зі звуків, які видають тварини та люди.

Одна з базових моделей штучного інтелекту, створена Google Alphabet Inc. використовує звукові сигнали для прогнозування ранніх ознак захворювань. Технологія може бути вбудована в смартфон і відстежувати групи населення з високим рівнем ризику в складних географічних регіонах. Там, де дороге діагностичне обладнання, як-от рентгенівські апарати чи технічні експерти, недоступне, на допомогу може прийти ШІ разом із мікрофоном телефону.

Google навчила свою базову модель штучного інтелекту на 300 мільйонах аудіозаписів з усього світу, включаючи кашель, чхання та дихання. Дані, що живлять ШІ-модель Google HeAR (скорочення від Health Acoustic Representations), включали 100 мільйонів звуків кашлю, які тепер допомагають виявити туберкульоз.

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«ШІ, завантажений на смартфон, можна легко перенести до найвіддаленіших груп населення для скринінгу захворювання. ШІ виявляє ранні ознаки на основі тонких відмінностей у характері кашлю, допомагаючи сортувати пацієнтів і вибудовувати їх у чергу для подальшого обстеження та лікування», — сказала Шравія Шетті, директор з досліджень Google в Маунтін-В’ю.

За її словами, мета полягає в тому, щоб створити інструменти, які допоможуть навіть людям з обмеженою підготовкою діагностувати респіраторні захворювання.

Компанія Salcit Technologies з Індії, стартап у сфері штучного інтелекту для охорони здоров’я дихальних шляхів, розробила модель Swaasa для покращення діагностики туберкульозу та оцінки стану легень. Її використовують провідні медичні заклади в Індії, зокрема Apollo Hospitals і Healing Fields Foundation. Мобільний додаток Swaasa дозволяє перевіряти зразки кашлю на захворювання з точністю до 94%.

Окрім того, Google розробляє ультразвукову модель для раннього виявлення раку молочної залози. Мета — забезпечити безкоштовний скринінг для тих, хто не може дозволити собі дорогі мамограми. Хоча ці технології ще не комерціалізовані, вони мають потенціал зробити раннє виявлення захворювань доступнішим та дешевшим.

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За матеріалами: Bloomberg.