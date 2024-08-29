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Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками

29.08.2024 19:40
Ольга Деркач
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Компанія Google об’єдналася з індійським стартапом у сфері штучного інтелекту, щоб запустити біоакустичну модель охорони здоров’я для виявлення хвороб за людськими звуками

Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками

Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками Фото: freepik.com

Біоакустика — це захоплююче поєднання біології та акустики, що допомагає отримувати інформацію зі звуків, які видають тварини та люди.

Одна з базових моделей штучного інтелекту, створена Google Alphabet Inc. використовує звукові сигнали для прогнозування ранніх ознак захворювань. Технологія може бути вбудована в смартфон і відстежувати групи населення з високим рівнем ризику в складних географічних регіонах. Там, де дороге діагностичне обладнання, як-от рентгенівські апарати чи технічні експерти, недоступне, на допомогу може прийти ШІ разом із мікрофоном телефону.

Google навчила свою базову модель штучного інтелекту на 300 мільйонах аудіозаписів з усього світу, включаючи кашель, чхання та дихання. Дані, що живлять ШІ-модель Google HeAR (скорочення від Health Acoustic Representations), включали 100 мільйонів звуків кашлю, які тепер допомагають виявити туберкульоз.

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«ШІ, завантажений на смартфон, можна легко перенести до найвіддаленіших груп населення для скринінгу захворювання. ШІ виявляє ранні ознаки на основі тонких відмінностей у характері кашлю, допомагаючи сортувати пацієнтів і вибудовувати їх у чергу для подальшого обстеження та лікування», — сказала Шравія Шетті, директор з досліджень Google в Маунтін-В’ю.

За її словами, мета полягає в тому, щоб створити інструменти, які допоможуть навіть людям з обмеженою підготовкою діагностувати респіраторні захворювання.

Компанія Salcit Technologies з Індії, стартап у сфері штучного інтелекту для охорони здоров’я дихальних шляхів, розробила модель Swaasa для покращення діагностики туберкульозу та оцінки стану легень. Її використовують провідні медичні заклади в Індії, зокрема Apollo Hospitals і Healing Fields Foundation. Мобільний додаток Swaasa дозволяє перевіряти зразки кашлю на захворювання з точністю до 94%.

Окрім того, Google розробляє ультразвукову модель для раннього виявлення раку молочної залози. Мета — забезпечити безкоштовний скринінг для тих, хто не може дозволити собі дорогі мамограми. Хоча ці технології ще не комерціалізовані, вони мають потенціал зробити раннє виявлення захворювань доступнішим та дешевшим.

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Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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