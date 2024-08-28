У Google Meet зʼявилася нова ШІ-функція

Google Meet тепер буде робити нотатки для вас під час зустрічей завдяки новій функції на основі штучного інтелекту (ШІ) Gemini

Функція «Роби нотатки для мене» доступна для користувачів Google Workspace, які платять за неї. Функція схожа на пропозиції конкурентів, таких як Zoom Notes або OtterPilot, і використовує ШІ для створення звіту після зустрічі.

«Роби нотатки для мене» — це функція Google Meet на основі ШІ, яка автоматично робить нотатки, дозволяючи вам зосередитися на обговоренні, співпраці та презентаціях під час зустрічей.

Після зустрічі документ із нотатками прикріплюється до події календаря, де учасники можуть отримати до них доступ. На початковому етапі ця функція буде доступна при використанні Google Meet на комп’ютері або ноутбуці, а зустрічі повинні проводитися розмовною англійською мовою.

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Щоб увімкнути цю функцію, користувачі можуть вибрати іконку олівця у верхньому правому куті екрана Google Meet, і всі учасники побачать, що іконка підсвічується синім кольором, щоб повідомити їм, що вона ввімкнена — крім того, ви зможете натиснути на іконку, щоб переглянути нотатки зустрічі в режимі реального часу.

Після завершення зустрічі адміністратор зустрічі отримає посилання на документ на електронну пошту. Якщо під час зустрічі хтось увімкне запис або транскрипцію зустрічі, в документі буде посилання на це.

Нагадаємо, що Microsoft випустила нові ШІ-моделі, які перевершують аналоги від Google та OpenAI. Ці нові версії є значним оновленням попереднього покоління і перевершують менші моделі від провідних гравців, таких як Google, OpenAI, Mistral та Meta, за кількома важливими показниками. Phi-3.5 доступний у версіях на 3,8 млрд, 4,15 млрд та 41,9 млрд параметрів. Всі три версії можна завантажити безкоштовно.

Раніше ми писали, що експерти пророкують, що ШІ сам себе знищить. Експерти пророкують кінець хайпу, пов’язаного з генеративним штучний інтелектом, і говорять про катастрофічний крах, що насувається.

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За матеріалами: Mashable, Google Blog.