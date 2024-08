Google додала нові ШІ-функції в Gmail, які не можна вимкнути

Компанія Google представила нові функції Gemini в Gmail, які допоможуть писати листи

Нова опція Polish відшліфовує чернетки листів на веб та мобільних пристроях, а ярлики Help me write і Refine my draft — на пристроях Android та iOS, йдеться в блозі компанії.

Використовуючи Gemini для написання листів, користувачі можуть обрати одну з наступних опцій: Formalize, Elaborate та Shorten. Наприклад, якщо ви вносите в чернетку грубі нотатки, Gemini може перетворити вміст на повністю офіційний лист, готовий до перегляду в один клік.

На мобільних пристроях, коли чернетка листа порожня, в тілі листа з’являється ярлик Help me write, який при натисканні відкриває повну версію сервісу. Якщо чернетка містить більше 12 слів, під вмістом листа з’явиться ярлик Refine my draft, який вказує на те, що доступні такі опції, як формалізація, деталізація, скорочення або написання нової чернетки. Меню можна викликати, просто провівши пальцем вправо по пункту Refine my draft.

Ця функція буде ввімкнена за замовчуванням, і для неї не передбачено жодних адміністративних налаштувань. Крім того, вона буде ввімкнена автоматично і не може бути вимкнена користувачем.

Нагадаємо, що компанію Google можуть примусово розділити. Міністерство юстиції США розглядає можливість розділити компанію Google, що належить Alphabet Inc., після того, як суд визнав, що компанія монополізувала ринок онлайн-пошуку. Найбільш ймовірними об’єктами для продажу є операційна система Android і веб-браузер Google Chrome. Чиновники також розглядають можливість примусового продажу AdWords.

Раніше ми писали, що Google інтегрує платіжну картку в розумний годинник для дітей. Користувачі нового дитячого смарт-годинника від Google зможуть підключити дебетову картку від Greenlight Financial Technology для безконтактних платежів. Підключивши Greenlight до Google Fitbit Ace LTE, діти можуть здійснювати платежі без телефону або фізичної картки. Тим часом батьки можуть миттєво надсилати гроші, автоматизувати виплати, керувати домашніми справами, встановлювати гнучкий контроль над витратами та отримувати сповіщення в реальному часі через додаток.

