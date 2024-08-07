В Google Chrome зʼявиться вебмонетизація

Компанія Google підтвердила плани щодо впровадження вебмонетизації в Chrome, що дозволить власникам вебсайтів отримувати мікроплатежі в якості винагород за їхній контент

«Вебмонетизація — це вебтехнологія, яка дозволяє власникам веб-сайтів отримувати мікроплатежі від користувачів під час взаємодії з їхнім контентом, — пояснює Google. — Вона надає можливість творцям контенту і власникам вебсайтів отримувати винагороду за свою роботу, не покладаючись виключно на рекламу або підписку».

Підтримка веб-монетизації може бути додана до будь-якої веб-сторінки за допомогою HTML-елемента rel=”monetization”.

Цей тег повідомляє браузеру, що веб-сайт підтримує веб-монетизацію, і вказує платіжний процесор, який слід використовувати.

«Примітно, що вебмонетизація пропонує дві унікальні функції — невеликі платежі і відсутність взаємодії з користувачем — користувачі платять під час споживання контенту», — додали в Google.

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За допомогою вебмонетизації власники вебсайтів можуть висловити свою зацікавленість в отриманні платежів, тоді як відвідувач зберігає повний контроль над тим, скільки і коли буде здійснено платіж.

Оскільки ця функція дозволяє здійснювати платежі автоматично, без втручання користувача, вона створює безперешкодний досвід, коли ті, хто бажає підтримати сайт, можуть робити це під час споживання його контенту. Власники сайтів зможуть визначити платежі як добровільні або обов’язкові, наприклад, стягуючи декілька центів за кожну нову сторінку.

Вебмонетизація все ще перебуває в процесі розробки і ще не є стандартом W3C, але розробляється групою спільноти Web Platform Incubator. Мета полягає в тому, щоб зібрати відгуки від веб-спільноти і в кінцевому підсумку слідувати за стандартами W3C.

Нагадаємо, що Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini. Google робить свій штучний інтелект Gemini швидшим та ефективнішим в усіх відношеннях. Тепер у користувачів є доступ до 1.5 Flash, генеративної моделі штучного інтелекту, розробленої для швидшого та ефективнішого генерування відповідей.

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За матеріалами: Bleeping Computer.