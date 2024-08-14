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Компанію Google можуть примусово розділити — причина

14.08.2024 15:00
Ольга Деркач
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Міністерство юстиції США розглядає можливість розділити компанію Google, що належить Alphabet Inc., після того, як суд визнав, що компанія монополізувала ринок онлайн-пошуку

Компанію Google можуть примусово розділити — причина

Компанію Google можуть примусово розділити — причина Фото: freepik.com, pngwing.com

Цей крок стане першою спробою Вашингтона ліквідувати компанію за незаконну монополізацію після невдалих спроб розділити Microsoft Corp. два десятиліття тому. Менш жорсткі варіанти включають примушення Google ділитися більшим обсягом даних з конкурентами і заходи, які не дозволять їй отримати несправедливу перевагу в продуктах штучного інтелекту (ШІ).

Якщо Міністерство юстиції продовжить реалізацію плану розриву, то найбільш ймовірними об’єктами для продажу є операційна система Android і веб-браузер Google Chrome. Чиновники також розглядають можливість примусового продажу AdWords, платформи, яку компанія використовує для продажу текстової реклами.

Обговорення в Міністерстві юстиції активізувалися після рішення судді Аміта Мехти від 5 серпня про те, що Google незаконно монополізував ринки онлайн-пошуку і текстової реклами. Google заявив, що подасть апеляцію на це рішення, але Мехта наказав обом сторонам розпочати підготовку до другого етапу справи, який включатиме пропозиції уряду щодо відновлення конкуренції, в тому числі можливий запит на розпад компанії.

Примусовий розпад Google стане найбільшим для американської компанії з часів ліквідації AT&T у 1980-х роках.

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За словами джерел, продаж операційної системи Android, яка використовується на близько 2,5 мільярдах пристроїв по всьому світу, є одним із засобів, які найчастіше обговорюються юристами Міністерства юстиції. У своєму рішенні Мехта встановив, що Google вимагає від виробників пристроїв підписувати угоди для отримання доступу до своїх додатків, таких як Gmail та Google Play Store.

Ці угоди також вимагають, щоб пошуковий віджет Google і браузер Chrome були встановлені на пристроях таким чином, щоб їх не можна було видалити, що фактично перешкоджає конкуренції інших пошукових систем.

Google заплатив компаніям $26 млрд за те, щоб його пошукова система стала пошуковою системою за замовчуванням на пристроях і в веб-браузерах, причому $20 млрд з цієї суми дісталися Apple Inc.

Суд також визнав, що Google монополізував рекламу, яка з’являється у верхній частині сторінки результатів пошуку для залучення користувачів на вебсайти, відому як пошукова текстова реклама. Вони продаються через Google Ads, яка була ребрендована з AdWords у 2018 році і пропонує маркетологам можливість запускати рекламу за певними пошуковими ключовими словами, пов’язаними з їхнім бізнесом.

Якщо Міністерство юстиції не вимагатиме від Google продати AdWords, воно може вимагати від компанії забезпечити інтероперабельність, що дозволить їй безперешкодно працювати з іншими пошуковими системами.

Інший варіант може вимагати від Google продати або ліцензувати свої дані конкурентам, таким як Bing або DuckDuckGo від Microsoft. У рішенні суду зазначається, що контракти Google не лише забезпечують отримання пошуковою системою найбільшої кількості даних користувачів — у 16 разів більше, ніж у найближчого конкурента, — але й заважають конкурентам покращувати результати пошуку та ефективно конкурувати.

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Рубрики: GoogleСвітНовиниСША
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