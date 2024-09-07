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Google запустить нового ШІ-помічника: чим корисний

07.09.2024 11:00
Дарія Шуть
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Оновлення в Google Photos дозволить шукати фотографії, відео та інформацію у галереї більш інтуїтивно та зрозуміло. Також тестується новий ШІ-помічник

Google запустить нового ШІ-помічника: чим корисний

Фото: freepik.com

Google розпочала тестування нової функції Ask Photos на основі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє ставити запитання щодо фотографій та отримувати відповіді на основі їхнього вмісту.

Ask Photos використовує ШІ-асистента Gemini, який аналізує фотографії та надає відповіді разом з показом зображень, що відповідають запиту. Це значно полегшить пошук інформації про минулі події та допоможе користувачам згадати важливі моменти, що збереглися на їхніх фотографіях.

Google у своєму блозі зазначає, що за допомогою цієї функції можна також виконувати різні завдання, такі як підбиття підсумків недавніх поїздок або вибір найкращих сімейних фотографій для спільного альбому. Наразі ШІ-помічник доступний лише для деяких користувачів із США в межах Google Labs. Коли почнеться повноцінне розгортання, не уточнюється.

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Функція Ask Photos

Функція Ask Photos. Фото: blog.google

Крім того, Google покращила традиційний пошук зображень у програмі Google Photos, яка тепер називається «класичним пошуком» (classic search). Користувачі можуть шукати фотографії, використовуючи природну мову, наприклад, вводячи запити на кшталт «Каякінг на озері, оточеному горами».

Для зручності пошук буде впорядкований за датою чи релевантністю. Ця функція буде доступна англійською мовою на Android та iOS, а підтримка інших мов з’явиться в найближчі кілька тижнів.

У рамках підготовки до цих змін відбулася заміна вкладки «Бібліотека» на нову сторінку «Колекція». Вона має спростити пошук фотографій та відео. Google обіцяє, що пошук інтуїтивно зрозумілою мовою допоможе користувачам знаходити конкретні зображення без необхідності прокручувати тисячі знімків або фільтрувати їх за місцем розташування.

Оновлений пошук в Google Photos

Оновлений пошук в Google Photos. Фото: blog.google

Нагадаємо, Google об’єдналася з індійським стартапом у сфері штучного інтелекту, щоб запустити біоакустичну модель охорони здоров’я для виявлення хвороб за людськими звуками.

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За матеріалами The Verge

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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