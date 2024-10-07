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Створено ШІ, який дозволяє людям зазирнути у своє потенційне майбутнє

07.10.2024 21:00
Микола Деркач
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Майже кожен із нас задумувався про подорож у часі, зокрема, щоб побачити себе у майбутньому. Науковці знайшли цікаве ШІ-рішення, щоб дати змогу людям хоча б трохи реалізувати це

Створено ШІ, який дозволяє людям зазирнути у своє потенційне майбутнє

Створено ШІ, який дозволяє людям зазирнути у своє потенційне майбутнє Фото: futureyou.media.mit.edu

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту та інших університетів створили систему, яка дозволяє користувачам вести текстову онлайн-розмову зі згенерованою штучним інтелектом симуляцією свого потенційного майбутнього.

Система під назвою Future You покликана допомогти молодим людям отримати відчуття свого «майбутнього я», це психологічна концепція, яка описує, наскільки людина відчуває себе пов’язаною зі своїм майбутнім «я».

Дослідження показали, що сильніше відчуття майбутньої самоконтинуальності (self-continuity — науковий термін, що означає «майбутнє я» або «відчуття безперервності свого я») може позитивно впливати на те, як люди приймають довгострокові рішення: від ймовірності робити фінансові заощадження до зосередженості на досягненні академічних успіхів.

Future You використовує велику мовну модель, яка спирається на інформацію, надану користувачем, щоб створити достовірну віртуальну версію людини у віці 60 років. Це змодельоване майбутнє «я» може відповісти на питання про те, яким може бути чиєсь життя у майбутньому, а також запропонувати пораду чи ідею щодо шляху, яким вони можуть піти.

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У першому дослідженні користувачів дослідники виявили, що після взаємодії з Future You протягом приблизно півгодини люди повідомляли про зниження тривожності та відчували сильніше почуття зв’язку зі своїм майбутнім «я».

«У нас ще немає справжньої машини часу, але ШІ може бути різновидом віртуального такого пристрою. Ми можемо використовувати цю симуляцію, щоб допомогти людям більше думати про наслідки вибору, який вони роблять сьогодні», — каже Пат Патаранутапорн (Pat Pataranutaporn), випускник докторантури Media Lab, який активно розвиває програму з дослідження взаємодії людини та ШІ (в Массачусетському технологічному інституті) та є одним з авторів статті Future You.

Також раніше ми писали, що Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту, яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до o1 від OpenAI, відкриваючи новий фронт у суперництві між технологічним гігантом і швидкозростаючим стартапом.

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За матеріалами news.mit.edu.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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