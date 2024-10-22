Колишня топменеджерка OpenAI анонсувала власний ШІ-стартап

Міра Мураті, яка шість років працювала на одній з ключових посад в OpenAI, планує створювати продукти ШІ на основі власних моделей

Колишня технічна директорка OpenAI Міра Мураті залучає кошти від венчурних інвесторів для свого нового стартапу в галузі штучного інтелекту (ШІ).

Її нова компанія хоче залучити понад 100 мільйонів доларів інвестицій, і Мураті вже веде активні перемовини з цього приводу. Важливу роль для інвесторів відіграє позитивна репутація Міри Мураті та капітал, необхідний для навчання власних моделей.

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Наразі невідомо, яку роль у новій компанії буде відігравати Мураті. Джерела повідомляють, що до проєкту також може долучитись Баррет Зоф, відомий дослідник, який залишив OpenAI разом з Мураті.

Якщо стартап буде запущено, Мураті не стане першою екскерівницею з OpenAI, яка почала власну справу. Раніше команда працівників компанії заснувала проєкт Anthropic, а колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер створив стартап зі створення безпечного ШІ Safe Superintelligence.

Нагадаємо, наприкінці вересня Міра Мураті, яка обіймала посаду головної технологічної директорки в OpenAI з 2018 року, оголосила про звільнення. Вона пояснила своє рішення піти з компанії бажанням мати більше часу для власних досліджень.

Водночас, крім Мураті, OpenAI вирішили покинути також два керівники дослідницьких проєктів: віцепрезидент з досліджень Баррет Зоф та головний науковий співробітник Боб МакГрю.

Мураті була частиною створення ChatGPT протягом 6,5 років і навіть була на посаді генерального директора в листопаді минулого року.

Також ми писали, що при доволі невеликій офіційній зарплаті як для керівника великої технологічної компанії Сем Альтман став мільярдером. Як йому це вдалось, читайте в матеріалі.

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За матеріалами Reuters