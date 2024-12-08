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Вікіпедія визначила найпопулярніші сторінки 2024 року

08.12.2024 12:00
Дарія Шуть
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Щорічний рейтинг найпопулярніших сторінок онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» відображає інтереси користувачів, глобальні тренди та ключові події року, що минає

Вікіпедія визначила найпопулярніші сторінки 2024 року

Фото: freepik.com

Станом на жовтень 2024 року загалом англомовну версію Вікіпедії переглянули понад 76 млрд разів люди з усього світу. Про це повідомляє Wikimedia Foundation, неприбуткова організація, яка керує сайтом Вікіпедії.

За даними Wikimedia, цього року користувачі провели на англомовній Вікіпедії близько 2,4 млрд годин, що дорівнює майже 275 000 років. За цей час волонтери-редактори додали до сайту близько 3,5 млрд байтів нової інформації у понад 31 млн правок.

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Так, найпопулярнішою сторінкою стала була стаття «Померлі у 2024 році», яка зібрала понад 44 млн переглядів. Ця тема вп’яте очолює рейтинг з 2015-го, відколи на Вікіпедії почали публікувати ці дані, і жодного разу не опустилась нижче за третю сходинку.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Також користувачів у 2024-му цікавили політичні фігури США, американські вибори президента, відомі особистості на кшталт Тейлор Свіфт, популярні американські фільми, спортивні події та вибори в Індії.

Сторінка, присвячена кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс, стала другою з майже 29 млн переглядів, а стаття про новообраного президента Дональда Трампа — п’ятою (25 млн переглядів).

Також у п’ятірці найпопулярніших текстів стаття про Лайла та Еріка Менендесів, яких засудили до довічного ув’язнення за вбивство батьків у 1989 році — у неї 26 мільйонів переглядів.

А от ChatGPT, стаття про який у 2023-му була найбільш відвідуваною, цього року опустився аж на 12 місце.

Нагадаємо, останній рік світова економіка залишалася млявою, борючись з інфляцією та кризою вартості життя. Однак для однієї демографічної групи фінансовий успіх залишається таким же досяжним, як і раніше: кількість мільярдерів у світі знову зросла.

Згідно з даними «Перепису мільярдерів 2024», проведеного компанією Altrata, загальна чиста вартість світового класу мільярдерів зросла на 9% до рекордних $12,1 трлн. У той же час кількість мільярдерів зросла на 4% до 3 323 осіб.

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Рубрики: АналітикаСвітНовини
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