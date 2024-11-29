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Вчені створили незвичайні плавучі сонячні батареї: чим особливі

29.11.2024 19:00
Дарія Шуть
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Інноваційна плавуча система сонячних панелей, призначена для морських нейтральних вод, може витримувати хвилі до 4 метрів

Вчені створили незвичайні плавучі сонячні батареї: чим особливі

Фото: Університет науки і технологій Цзянсу

Дослідники з Цзянсуського університету науки і техніки в Китаї розробили плавучу фотоелектричну систему, яка забезпечує високу стабільність і гарні показники водонепроникності. Вона складається з низки плавучих понтонів та фермової каркасної конструкції для сонячних панелей.

«Наша робота досягла значного прогресу в розумінні гідродинамічних реакцій нової морської плавучої фотоелектричної системи (FPV), яка призначена для оптимізації продуктивності та стабільності в складних морських умовах», — розповів автор дослідження Шен Сюй.

Для оцінки гідродинамічних характеристик дослідники використовували модель у масштабі 1:20, яка була протестована в університетському хвильовому басейні в умовах регулярних і нерегулярних хвиль. Результати показали, що нова система FPV може витримувати хвилі висотою до 4 метрів.

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«Аналіз показав, що система FPV найбільш вразлива в умовах променевого моря. Це критично важливе розуміння дозволяє цілеспрямовано модифікувати конструкцію для забезпечення стійкості в найскладніших хвильових умовах», — йдеться у дослідженні.

Крім того, команда застосувала перевірену числову модель для моделювання гідродинамічних характеристик і швартових навантажень FPV в екстремальних морських умовах. Такий комплексний підхід дозволяє їм прогнозувати поведінку системи і оптимізувати її конструкцію для практичного застосування в реальних умовах.

Водночас випробування, які включали спектральний аналіз та оцінку реакції на рух, показали адаптивність та ефективність системи FPV у морському середовищі. Ці результати стануть основою для подальшого розвитку систем FPV, щоб вони змогли протистояти викликам, пов’язаним з морем.

Нагадаємо, у Тайвані запустили найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію, яка зможе забезпечити енергією понад 74 тис. будинків. Проєкт базується на попередній установці, яка була введена в експлуатацію у 2020 році. Новаторський проєкт охоплює чотири ділянки площею 347 гектарів, що є прикладом майбутніх інновацій у сфері відновлюваної енергетики.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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