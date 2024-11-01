Уряд спростив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі

Уряд України розширив перелік можливих отримувачів пільгових кредитів на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання у приватних будинках

Відповідні зміни передбачені постановою «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії», йдеться в пресрелізі Міністерства енергетики України.

«Після початку реалізації програми щодо пільгового кредитування Міненерго та Фонд розвитку підприємництва отримали багато звернень від громадян щодо спрощення умов та розширення кола можливих отримувачів пільгового кредитування. Рішення Уряду спрямоване на посилення енергетичної безпеки держави в умовах руйнації об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії рф проти України», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, додавши, що держава робить усе, щоб гібридні системи електропостачання стали доступними для якомога більшої кількості родин.

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Прийнята постанова передбачає збільшення максимальної площі нерухомості, на яку можна отримати пільговий кредит, з 250 до 300 кв. метрів. Також Уряд подвоїв термін, протягом якого фізична особа (отримувач кредиту) повинна подати до банку копії документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання — з 90 до 180 календарних днів.

Крім того, уточнено механізм монтажу гібридних систем: тепер їх можна встановлювати самостійно або із залученням спеціалізованих організацій.

Раніше ми писали, як змінилися ціни на сонячні панелі за останні роки. За останні два роки ринок сонячних електростанцій для дому в Україні пережив бум. Війна та енергетична криза змусили українців шукати альтернативні джерела енергії для своїх осель та роботи бізнесу.

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