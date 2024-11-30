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10 міст, де живе найбільше мільярдерів — рейтинг

30.11.2024 10:00
Ольга Деркач
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Останній рік світова економіка залишалася млявою, борючись з інфляцією та кризою вартості життя. Однак для однієї демографічної групи фінансовий успіх залишається таким же досяжним, як і раніше: кількість мільярдерів у світі знову зросла

10 міст, де живе найбільше мільярдерів — рейтинг

10 міст, де живе найбільше мільярдерів — рейтинг Фото: pngwing.com, freepik.com

Згідно з даними «Перепису мільярдерів 2024», проведеного компанією Altrata, загальна чиста вартість світового класу мільярдерів зросла на 9% до рекордних $12,1 трлн. У той же час кількість мільярдерів зросла на 4% до 3 323 осіб.

І хоча цього року з’явилося кілька повідомлень про те, що мільярдери залишають свої традиційні місця проживання в умовах політичної нестабільності та зміни законів, звіт Altrata вказує на те, що значна частина населення світу з надвисокими статками залишається в тих самих місцях.

Двадцять вісім відсотків світового населення мільярдерів проживає всього в 15 містах.

Серед регіонів, де спостерігається зростання населення з надвисокими статками, — Індія, де кількість мільярдерів збільшилася на 16%, і Північна Америка, де вона зросла на 9,9%.

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«У Північній Америці у 2023 році проживало 1 111 мільярдерів, що становить третину світового населення мільярдерів», — йдеться у звіті Altrata.

Континент мав «найшвидше зростання серед усіх регіонів і збільшив свою глобальну частку до 33,4%. Сукупні статки класу мільярдерів зросли на 15,7% до трохи більше $5 трлн, що перевищує річний ВВП Німеччини, третьої за величиною економіки світу.

У той час як американські міста найчастіше фігурують у рейтингу десяти міст з найбільшою кількістю мільярдерів, складеному компанією Altrata, Азія стала континентом, який був найбільш широко представлений — п’ять міст у першій десятці:

  1. Нью-Йорк, США — 144 мільярдери.
  2. Гонконг — 107 мільярдерів.
  3. Сан-Франциско, США — 87 мільярдерів.
  4. Лондон, Велика Британія — 78 мільярдерів.
  5. москва, росія — 77 мільярдерів.
  6. Лос-Анджелес, США — 62 мільярдери.
  7. Пекін, Китай — 60 мільярдерів.
  8. Сінгапур — 58 мільярдерів.
  9. Шеньчжень, Китай — 41 мільярдер.
  10. Мумбаї, Індія — 40 мільярдерів.

Нагадаємо, що названо 10 найбагатших криптомільярдерів світу. Зростання криптовалют призвело до появи численних мільярдерів і мільйонерів, які усвідомили потенціал технології та зважено ризикнули, щоб побудувати свої статки.

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За матеріалами: Quartz.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
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