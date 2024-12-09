Google DeepMind створила найточніший ШІ для прогнозу погоди

Компанія Google DeepMind створила прогноз погоди на основі штучного інтелекту (ШІ), який робить швидші та точніші прогнози, ніж найкраща система, доступна на сьогоднішній день

GenCast, програма прогнозування погоди зі штучним інтелектом від Google DeepMind, виявилася на 20% кращою за прогноз ENS від Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), який вважається світовим лідером.

Очікується, що в найближчій перспективі GenCast буде підтримувати традиційні прогнози, а не замінювати їх, але навіть у допоміжній якості він може забезпечити ясність щодо майбутніх похолодань, спеки і сильних вітрів, а також допомогти енергетичним компаніям спрогнозувати, скільки електроенергії вони зможуть генерувати з вітрових електростанцій.

У прямому порівнянні програма видавала точніші прогнози, ніж ENS, щодо повсякденної погоди та екстремальних явищ на 15 днів наперед, а також краще передбачала шляхи руйнівних ураганів та інших тропічних циклонів, включаючи місця їхнього виходу на сушу.

«Перевершення ENS знаменує собою певний переломний момент у розвитку ШІ для прогнозування погоди, — сказав Ілан Прайс, науковий співробітник Google DeepMind. — У короткостроковій перспективі це може стати важливим кроком у розвитку штучного інтелекту. Принаймні в короткостроковій перспективі ці моделі будуть супроводжувати існуючі традиційні підходи».

Цікаве по темі: Учені створили революційно швидкий ШІ-чип

Традиційні прогнози погоди, засновані на фізиці, розв’язують величезну кількість рівнянь, але GenCast дізнався, як розвивається глобальна погода, навчаючись на 40-річних історичних даних, згенерованих між 1979 і 2018 роками. Сюди входять швидкість вітру, температура, тиск, вологість і десятки інших змінних на різних висотах.

Враховуючи останні погодні дані, GenCast прогнозує, як змінюватимуться умови по всій планеті в квадратах розміром до 28 км на 28 км протягом наступних 15 днів з кроком у 12 годин.

У той час як традиційний прогноз займає години на суперкомп’ютері з десятками тисяч процесорів, GenCast займає лише вісім хвилин на одному Google Cloud TPU, чипі, призначеному для машинного навчання.

Синоптики привітали цей крок вперед. Стівен Рамсдейл, головний синоптик Метеорологічної служби, відповідальний за ШІ, сказав, що робота була «захоплюючою», а представник ECMWF назвав її «значним досягненням», додавши, що компоненти GenCast використовуються в одному з прогнозів, зроблених за допомогою ШІ.

«Прогнозування погоди стоїть на порозі фундаментальної зміни методології, — сказала Сара Денс, професор асиміляції даних в Університеті Редінга. — Це відкриває можливість для національних метеорологічних служб створювати набагато більші ансамблі прогнозів, забезпечуючи більш надійні оцінки достовірності прогнозів, особливо для екстремальних подій».

Нагадаємо, що компанія Amazon представила серію нових базових моделей штучного інтелекту (ШІ) під новим брендом Nova, які доступні як частина бібліотеки моделей Amazon Bedrock в AWS.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Panasonic створила ШІ-клона свого померлого засновника

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

Трамп розповів, хто стане «царем ШІ та криптовалют» у Білому домі

За матеріалами: The Guardian.