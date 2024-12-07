Panasonic створила ШІ-клона свого померлого засновника

Panasonic повертає до життя свого засновника у вигляді штучного інтелекту (ШІ). Цифровий клон Коносуке Мацусіти надаватиме управлінські поради новому поколінню

Японська транснаціональна корпорація Panasonic, заснована у 1918 році як Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works, створила ШІ-версію свого давно померлого засновника Коносуке Мацусіта.

Мацусіта помер ще у 1989 році. У Panasonic пояснили, що кількість людей, яких він особисто навчав, зменшується, що робить ШІ необхідним.

«Ми вважаємо, що нашим співробітникам важливо правильно розуміти філософію управління нашого засновника, на якій ґрунтується наша Основна політика управління, і передавати її через століття», — зазначили в компанії.

ШІ був навчений на 3000 записах за участю Мацусіти, а також на його працях, лекціях та інтерв’ю, які були оцифровані Інститутом миру і щастя через процвітання (PHP) компанії Panasonic — аналітичним центром і освітньою організацією, заснованою Мацусітою.

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Panasonic співпрацювала з Інститутом Мацуо при Токійському університеті, щоб розробити ШІ-персонажа, який імітує стиль мислення та мовлення Мацусіти. Компанія сподівається зробити те ж саме для безпосередніх контактів Мацусіти та дослідників. Це допоможе приймати управлінські рішення на основі того, що засновник міг би думати або відчувати в тій чи іншій ситуації.

«Розвиток технології генеративного ШІ забезпечує новий підхід до перевірки традиційних дослідницьких питань, і ми сподіваємося, що це дозволить нам взятися за раніше неможливі міждисциплінарні дослідження з використанням інноваційних методів», — пояснили в Panasonic.

Проєкт також розширює досвід і повноваження Panasonic у сфері штучного інтелекту. Останнім часом компанія зосередилася на акумуляторах для електромобілів, водневій енергетиці, диджиталізації робочих місць та програмному забезпеченні для ланцюгів постачання. Як і більшість технологічних компаній, вона інвестує і в ШІ-проєкти.

Нагадаємо, команда дослідників із Google досягла значного прориву в галузі квантових технологій. Вони створили інноваційну систему штучного інтелекту AlphaQubit, яка здатна ефективно виправляти помилки в роботі квантових комп’ютерів.

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