Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі

Google вдосконалює AI Overviews завдяки Gemini 2.0 та запускає новий експериментальний режим AI Mode

Про це повідомила пресслужба компанії.

Розширення AI Overviews

Gemini 2.0 тепер використовується для AI Overviews (поки що тільки у США), що забезпечує швидші та точніші відповіді на складні запити, зокрема з програмування, математики та мультимодальних питань. Крім того, AI Overviews стали доступними для підлітків і більше не вимагають входу в обліковий запис.

Новий AI Mode у Пошуку

AI Mode — це розширений режим пошуку, що дозволяє отримувати детальніші відповіді завдяки покращеній логіці, аналізу та мультимодальним можливостям. Він допомагає з глибшими порівняннями та складними запитами, комбінуючи потужність моделі Gemini 2.0 із найкращими інформаційними системами Google.

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Наприклад, ви можете запитати: «Які відмінності у функціях відстеження сну між розумним кільцем, смарт-годинником і трекером для сну?». AI Mode аналізує дані, виконує пошук і надає структуровану відповідь із корисними посиланнями.

Тестування у Labs

AI Mode вже отримав позитивні відгуки від тестувальників. Тепер компанія розширює цей процес у Google Labs, запрошуючи підписників Google One AI Premium першими спробувати нову функцію.

У пресслужбі зазначили, що компанія прагне надавати якомога якісніші AI-відповіді, але якщо впевненість користувачів у корисності функції недостатня, будуть показуватися стандартні результати пошуку. Також зазначається, що ведеться робота над візуальними оновленнями, покращеним форматуванням і новими способами доступу до корисного вебконтенту.

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