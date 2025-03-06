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Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі

06.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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Google вдосконалює AI Overviews завдяки Gemini 2.0 та запускає новий експериментальний режим AI Mode

Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі

Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба компанії.

Розширення AI Overviews

Gemini 2.0 тепер використовується для AI Overviews (поки що тільки у США), що забезпечує швидші та точніші відповіді на складні запити, зокрема з програмування, математики та мультимодальних питань. Крім того, AI Overviews стали доступними для підлітків і більше не вимагають входу в обліковий запис.

Новий AI Mode у Пошуку

AI Mode — це розширений режим пошуку, що дозволяє отримувати детальніші відповіді завдяки покращеній логіці, аналізу та мультимодальним можливостям. Він допомагає з глибшими порівняннями та складними запитами, комбінуючи потужність моделі Gemini 2.0 із найкращими інформаційними системами Google.

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Наприклад, ви можете запитати: «Які відмінності у функціях відстеження сну між розумним кільцем, смарт-годинником і трекером для сну?». AI Mode аналізує дані, виконує пошук і надає структуровану відповідь із корисними посиланнями.

Тестування у Labs

AI Mode вже отримав позитивні відгуки від тестувальників. Тепер компанія розширює цей процес у Google Labs, запрошуючи підписників Google One AI Premium першими спробувати нову функцію.

У пресслужбі зазначили, що компанія прагне надавати якомога якісніші AI-відповіді, але якщо впевненість користувачів у корисності функції недостатня, будуть показуватися стандартні результати пошуку. Також зазначається, що ведеться робота над візуальними оновленнями, покращеним форматуванням і новими способами доступу до корисного вебконтенту.

Раніше ми писали про 10 продуктів, які Google закрив у 2024 році.

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Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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