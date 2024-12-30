Google дозволить фільтрувати контент Gemini

Google може надати користувачам нові налаштування для контролю відповідей Gemini, що дозволить визначати ступінь самоцензури штучного інтелекту (ШІ)

Техногігант Google незабаром може дати користувачам більше контролю над контентом, який генерує Gemini. До такого висновку дійшли експерти, перевіряючи бета-версію 15.51.24.sa.arm64 додатку Google для Android.

В налаштуваннях Gemini розробники помітили нову опцію, яка, схоже, надасть користувачам можливість фільтрувати видачу Gemini за контентом. Наразі ця функція лише перенаправляє на URL-адресу сайту Google Gemini, який поки недоступний, однак вже є підстави прогнозувати, як вона працюватиме.

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Google вже має певну офіційну політику щодо того, що можна робити в Gemini, а також певні цілі щодо контенту, якого намагається уникати в ШІ. Зокрема, наразі розробники мають доступ до досить детальних налаштувань безпеки Gemini. Це дозволяє їм контролювати низку «шкідливих категорій», зокрема мову ворожнечі, домагання та відверто сексуальний контент.

Тому можна припустити, що Google може поширити певний рівень такого ж контролю на звичайних користувачів Gemini для Android та вебверсії. При цьому Google може піти в будь-якому напрямку, коли справа доходить до реалізації — від широких фільтрів на рівні розробника, які API вже має зараз, до більш обмежувальних, і все це в інтересах запобігання поширенню в Gemini чогось неприпустимого. Наразі невідомо, коли ця нова опція може з’явитися для широкого загалу.

Нагадаємо, оновлена модель Gemini 2.0 працює на унікальному обладнанні, зокрема процесорах TPU шостого покоління, пропонує нові можливості та покращену інтеграцію з інструментами, такими як Google Search. Модель вже доступна для розробників і користувачів, а її тестова версія Flash забезпечує ще більшу швидкість і продуктивність, що відкриває нові можливості для автоматизації завдань.

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За матеріалами Android Authority