Google Play остаточно вимкне монетизацію для росіян

Компанія Google повідомила, що з 26 грудня 2024 року на невизначений термін припинить обробляти платежі на адресу розробників Google Play, чиї банківські рахунки для отримання коштів відкриті в росії

Про це йдеться в листах, які отримали розробники.

«Після 25 грудня 2024 року вам більше не буде нараховуватися дохід від продажу по всьому світу. Ви отримаєте остаточні виплати за всі транзакції в Google Play 15 січня 2025 року», — йдеться в повідомленні.

З 26 грудня 2024 року монетизація в Google Play стане для росіян неможливою.

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«Це означає, що з зазначеної дати ми будемо відхиляти всі спроби користувачів завантажити ваші платні застосунки, здійснити покупки в застосунках або оформити підписки. Остаточні виплати до 15 січня 2025 року ми здійснимо на ваш банківський рахунок», — додають в Google.

Нагадаємо, що Райффайзенбанк закрив росіянам доступ до міжнародних грошових переказів. Зазначається, що Райффайзенбанк з 2 вересня припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізичних осіб. Таке обмеження запроваджується у зв’язку з рішенням материнської структури банку (RBI), припис якої, зі свого боку, видав Європейський центробанк.

Раніше ми писали, що Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам. Головна причина в тому, що європейські регулятори вимагають від групи зменшити свій вплив в росії. Зокрема, Європейський центральний банк попросив банки єврозони, які все ще працюють у рф, припинити свої зв’язки. Вони повинні прискорити свої зусилля зі зниження ризиків, встановивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з російського ринку.

Крім того, швейцарські банки почали закривати рахунки росіян. Наразі банки країни розглядають будь-які зв’язки своїх клієнтів із росією, навіть разове перерахування коштів родичам у рф за відсутності російського паспорта.

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