Через які бізнеси в Україні росіяни виводять свої гроші — Опендатабот

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні заборонено прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Однак деякі бізнеси проігнорували цю норму

Щонайменше 621 українська компанія видалила власників або ж кінцевих бенефіціарів з росії за останні три роки. Позбувшись російського сліду, ці бізнеси продовжували працювати в Україні.

Відстежувати та контролювати реєстраційні дії має Міністерство юстиції. Аналітики Опендатабота звернулись до Мін’юста з переліком компаній щодо законності подібних змін. Було проведено перевірки лише по 10 компаніям з 621, але і серед них у 8 виявили порушення та факти незаконних реєстраційних дій.

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Йдеться про такі бізнеси, як:

РАВЕТТІ УКРАЇНА — компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.

— компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн. ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА . Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.

. Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн. ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ . За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.

. За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн. ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна : торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.

: торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн. ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.

із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік. ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА , наразі — ЛАЛАНА ГРУП . Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням.

, наразі — . Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням. РЕОСВІТ — компанії належить торгівельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.

— компанії належить торгівельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії. НОВАКОМ УКРАЇНА. З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.

Детальніше про порушення

Відповідальність за незаконні перереєстрації зазначених компаній понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів.

Попри те, що в Мін’юсті навіть за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.

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У Міністерстві юстиції прокоментували, що реєстраційні зміни можуть скасувати або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Втім, у переважній більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації — тобто терміни упущені. Водночас немає й конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.

«Наразі склалась доволі дивна ситуація: Україна вимагає від закордонних партнерів блокування російських активів та передачі нам цих грошей, водночас росіяни спокійно та безкарно виводять свої капітали з України. Цей вивід просто не контролюється держустановами, в обов’язки яких входить моніторинг реєстраційних дій. Навіть за умови, коли приватна компанія принесе готовий перелік потенційних порушників, а державні установи їх підтверджують — нічого не відбувається», — зазначає засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Нагадаємо, український уряд збільшив термін можливої пролонгації кредиту для підприємців за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер пролонгувати кредит можливо до 31 грудня 2026 року.

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