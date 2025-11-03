Кити масово продають Біткоїн: монета продовжує падати

На тлі масштабного розпродажу на крипторинку великі власники Біткоїна (BTC) позбуваються значних обсягів активу, підсилюючи ведмежі настрої

За даними Arkham, які проаналізував Finbold (3 жовтня 2025 року), з 1 жовтня довгострокові власники переказали близько 13 000 BTC (на суму $1,48 млрд) на великі біржі, зокрема Kraken, Binance, Coinbase та Hyperliquid.

Додатковий аналіз показує, що відомий гаманець, пов’язаний з інвестором Овеном Ганденом, відправив 3 265 BTC (приблизно $364,5 млн) на Kraken з 21 жовтня. Зазвичай такі перекази сигналізують про тиск з боку продавців, адже великі гравці переводять активи з холодних гаманців на торгові платформи. Тенденція свідчить, що частина ранніх інвесторів у Біткоїн фіксує прибуток або скорочує позиції на тлі зростання ринкової волатильності.

Ці перекази китів збіглися зі зниженням ціни Біткоїна, що посилює побоювання подальших розпродажів. Актив відстає від ширшого ринку, опустившись нижче $110 000.

Аналіз ціни Біткоїна

Станом на момент написання матеріалу вартість BTC становила $106,4 тис., що на майже 8% нижче за тиждень. У моменті монета опустилася нижче $105,4 тис. Розпродаж відбувається на тлі виведення близько $120 млрд капіталу з усього крипторинку.

Поточні настрої формуються після «миттєвого обвалу» на початку жовтня, коли ціна Біткоїна впала до $104 тис., а ринок досі не оговтався. Паралельно фондові індекси також знизилися після заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла, що зниження ставки у грудні «не є вирішеним фактом», що посилило обережність інвесторів.

Тим часом Біткоїн-ETF зафіксували відтік капіталу на $1,15 млрд минулого тижня, що вказує на зростання обережності інституційних інвесторів.

Трейдери уважно стежитимуть за звітом щодо ринку праці США, який опублікують 7 листопада: сильніші, ніж очікувалося, показники зайнятості можуть посилити жорстку позицію ФРС. Нещодавня торговельна угода між США та Китаєм не принесла помітного полегшення.

За даними Coinbase, звична для США цінова премія на Біткоїн (різниця між ціною на американських біржах і світовою середньою) стала від’ємною — тепер актив у США навіть торгується дешевше, що свідчить про зниження попиту серед інституційних інвесторів.

