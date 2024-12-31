10 продуктів, які Google закрив у 2024 році

Google, як один з найбільших технологічних гігантів, запропонував багато нового протягом року. В той час як він запустив нові функції Gemini для різних продуктів, він вимкнув інші. Давайте згадаємо різні продукти та сервіси, від яких Google відмовився у 2024 році

Chromecast

У 2024 році Google припиняє лінійку потокових донглів Chromecast, яка стартувала у 2013 році з пристроєм за $35 для перетворення телевізорів із HDMI на смарт-ТВ. Chromecast вирізнявся простою трансляцією контенту без складного налаштування, використовуючи технологію Google Cast, що дозволяла смартфонним додаткам відображати вміст на телевізорі. Кнопка «Cast» у таких додатках, як YouTube чи Netflix, забезпечувала зручне підключення. Тепер Google замінив Chromecast на приставку Google TV Streamer.

Google Jamboard

Jamboard — цифрова дошка для спільної роботи, представлена Google у 2017 році як конкурент Surface Hub від Microsoft. Вона мала 55-дюймовий 4K сенсорний дисплей, працювала на Android, інтегрувалась із Google G Suite і коштувала $4999 (плюс $1199 за підставку). Пристрій із вагою близько 50 кг оснащувався вебкамерою, динаміками, мікрофоном, USB, HDMI, Bluetooth, Ethernet і NFC. Google заявив, що Jamboard припинить отримувати оновлення 30 вересня, а додаток стане недоступним 31 грудня 2024 року.

Google Podcasts

Google Подкасти з’явилися у 2018 році як додаток для Android, продовжуючи спроби відродити подкасти після закриття Google Listen та Google Play Music. У 2023 році Google вирішив закрити сервіс, оскільки користувачі віддавали перевагу YouTube. Подкасти перенесли до YouTube Music, зробивши його «централізованим місцем для подкастів». У квітні доступ до Google Подкастів закрили, запропонувавши інструменти для перенесення підписок у YouTube Music або завантаження OPML-файлу для інших додатків.

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Оригінальний Pixel Fold, Pixel 7, Pixel 7 Pro

2024 рік також став роком, коли Google зняв з виробництва оригінальний смартфон Pixel Fold, а також Pixel 7 і Pixel Pro. Натомість Google випустила Pixel 9 Pro Fold. Пристрій буде отримувати оновлення операційної системи та системи безпеки протягом п’яти років з моменту його появи у продажу в США.

Stack (PDF-сканер)

Google Stack, додаток для сканування PDF, з’явився у 2021 році як експеримент від інкубатора Area 120 і команди DocAI. Він дозволяв перетворювати документи на PDF, впорядковувати їх у категоріях («стосах») і виділяти важливу інформацію, як-от дати сплати рахунків. У червні 2023 року Google оголосив про припинення роботи Stack і завершення підтримки цього PDF-сканера з вересня.

Play Movies & TV

Google Play Movies & TV припинив роботу на початку 2024 року, щоб об’єднати відеосервіси в YouTube та Google TV. Купівля чи оренда фільмів через цей сервіс більше недоступна. Раніше Google видалив Movies & TV із додатку Google Play, перевівши користувачів до Google TV для оренди, покупки та трансляції відеоконтенту.

Базовий HTML-вигляд Gmail

На початку року Google припинив підтримку базового HTML-вигляду для Gmail, автоматично перевівши користувачів на стандартний інтерфейс. Базовий вигляд, створений для сумісності зі старими браузерами та повільними з’єднаннями, не мав таких функцій, як багате форматування, чат, імпорт контактів і інтеграція з Gemini.

VPN від Google One

VPN від Google One було закрито цього року 20 червня 2024 року. Послуга, що пропонувалася в рамках підписки на Google One з 2020 року, була покликана забезпечити «додатковий рівень захисту в інтернеті для вашого телефону Android» шляхом маскування його IP-адреси та шифрування трафіку. Однією з причин дострокового закриття сервісу стала відсутність достатньої кількості користувачів.

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Keen

Keen був ще одним експериментальним проектом Area 120, який мав конкурувати з Pinterest. Платформа дозволяла користувачам створювати колекції (так звані «кіни») онлайн-контенту на основі своїх інтересів і ділитися ними. Google закрив Keen 24 березня 2024 року і видалив усі дані, включно з публікаціями, завантаженнями, посиланнями, підписками та коментарями.

Dropcam

У 2024 році Google завершив лінійку Wi-Fi камер Dropcam, придбану у 2014 році разом із материнською компанією Dropcam Inc. Підтримку камер Dropcam і Dropcam Pro припинили 8 квітня, позбавивши користувачів можливості використовувати додаток Nest для перегляду трансляцій, отримання сповіщень чи зміни налаштувань.

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За матеріалами: Neowin.