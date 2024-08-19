Очікуйте акцію «Осінній бум з Ria» у ПУМБ Online

Отримуйте міжнародні перекази з Ria Money Transfer через застосунок ПУМБ Online та беріть участь у розіграші кешбеку на 1000 або 1500 грн!

Встигніть скористатися обмеженою пропозицією, бо Акція триває з 01 вересня до 30 вересня 2024 року. Проте шанс стати одним з 35 щасливих клієнтів та отримати кешбек від партнера ПУМБ є у кожного.

Умови розіграшу кешбеків прості:

Бути клієнтом банку та відкрити застосунок ПУМБ Online У розділі «Платежі» натиснути «Міжнародні перекази» Оберіть платіжну систему « Ria », потім «Отримати переказ» Введіть PIN-код Ria, перевірте інформацію та оберіть платіжну картку Використайте ОТП пароль і *отримайте ваш міжнародний переказ *Ви вже приймаєте участь у розіграші кешбеку від Ria, який надійде на вашу гривневу картку.

В акції приймають участь клієнти, які отримали через платіжну систему Ria у застосунку ПУМБ Online переказ на суму від 50 USD/EUR.

Кешбек у 1000 грн отримають 30 клієнтів, які виконали умови акції.

Кешбек 1500 грн отримують 5 клієнтів, учасників акції.

Цікаве по темі: Payoneer оголошує про інтеграцію з ПУМБ: що це дасть українському бізнесу

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org після завершення дії акції. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті банку ПУМБ не пізніше ніж 15 робочих днів після завершення акції.

Один учасник може отримати один кешбек на 1000 грн або на 1500 грн.

Офіційні правила акції на сайті ПУМБ.

Акція діє на грошові перекази Ria Money Transfer, відправлені з-за кордону та отримані за допомогою мобільного додатку ПУМБ Online у період проведення акції.

Скористатися пропозицією можуть як існуючі, так і нові клієнти ПУМБ. Акція діє на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих.

Економте свій час та гроші на міжнародні перекази разом з Ria та ПУМБ!

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Реферальна програма ПУМБ для ФОП та Юридичних осіб

Будьте енергонезалежними з ПУМБ: новий пільговий кредит для бізнесу без першого внеску та комісій

ПУМБ Лізинг та Представництво Stellantis в Україні починають стратегічну співпрацю