Нова пошта запустила доставку у поштомати та пункти видачі в одній з країн Європи

Нова пошта відтепер доставлятиме документи та посилки з України в Румунію не тільки на адресу отримувача чи у відділення Нової пошти, але й у 2000 партнерських поштоматів та пунктів видачі мережі Cargus SHIP & GO

Відправлення можна оформити як у відділенні Нової пошти, так і онлайн через сайт, мобільний додаток чи бізнес кабінет. Доступна доставка в 180 поштоматів або більше ніж 1700 пунктів видачі Cargus SHIP & GO у будь-якому місті в Румунії, йдеться в пресрелізі Нової пошти.

Термін доставки з України в поштомат чи пункт видачі в Румунії — від 5 днів, а з Молдови — від 3 днів. Термін зберігання посилки в поштоматі — 2 доби, а далі вона буде переадресована у найближче відділення Nova Post. У пункті видачі посилка може чекати отримувача 3 дні.

Для доставки в поштомат та пункт видачі приймаються посилки з оголошеною вартістю до 1000 RON (8750 грн) та вагою до 15 кг. Максимальний розмір відправлення — 40x37x60 см.

Цікаве по темі: Нова пошта відкриває перше безбар’єрне відділення

Вартість доставки з України в Румунію в пункти видачі і поштомати залишається на рівні тарифу на доставку у відділення Нової пошти в Румунії:

документи — 500 грн;

посилки до 2 кг — 550 грн;

посилки до 10 кг — 850 грн;

посилки до 30 кг — 1800 грн.

Також у поштомат чи пункт видачі можна оформити і доставку по країні.

Нагадаємо, що Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року. NOVA (Нова пошта) хоче розпочати роботу в Австрії та Нідерландах вже до кінця цього року. за перші пів року 2024-го відділення Nova Post з’явились у чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. Загалом за два роки Нова пошта відкриється у 16 країнах, з урахуванням двох запланованих.

Раніше ми писали, що Нова пошта отримала $20 млн кредиту від Credit Agricole. Нова пошта та банк Credit Agricole підписали кредитну угоду на $20 млн. Кредит видається терміном на 5 років та буде спрямований на розширення логістичних потужностей компанії на заході України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток — Forbes

Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту

Нова пошта розширить мережу поштоматів у одній з країн Європи