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Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту

13.08.2024 19:00
Ольга Деркач
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит у розмірі 70 мільйонів євро групі компаній (ГК) Nova для реалізації інвестиційної програми на 2024 рік

Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту

Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту Фото: unsplash.com

Кошти будуть використані для модернізації та розширення мережі компанії, пише Інтерфакс з посиланням на пресслужбу ЄБРР.

«Кредит сприятиме реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії, що передбачає трансформацію моделі обслуговування клієнтів, а також допоможе гарантувати безпеку працівників і клієнтів під час війни», — заявив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

Nova має намір збудувати понад 600 бомбосховищ для захисту своїх працівників і клієнтів. Нандіта Паршад, керуюча директорка Групи сталої інфраструктури ЄБРР, зазначила, що завдяки отриманому фінансуванню компанія не тільки зміцнить рівень безпеки, але й реалізує проєкти з реінтеграції ветеранів та розширення навчальних можливостей для жінок.

«Саме такий проєкт найбільше потрібен Україні в умовах війни», — сказала Паршад.

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ЄБРР зможе надати фінансування як в українських гривнях, так і в євро, а також забезпечити гарантію від первинних збитків у розмірі 10% від суми кредиту в межах програми «Муніципальна інфраструктура та промислова стійкість» (UIF MIIR).

«Для нас угода є логічним наступним кроком у нашому довгостроковому партнерстві з ЄБРР, а також підтвердженням довіри банку до Нової пошти як до надійного та стабільного партнера. Крім того, це визнання того впливу, який розвиток Нової пошти чинить на український бізнес та економіку загалом», — сказав Петро Фоков, фінансовий директор групи компаній NOVA.

Він підкреслив, що представники ЄБРР враховують не лише фінансові аспекти проєкту, але й його позитивний вплив на національному рівні.

«Кошти залучаються на вигідних умовах і в таких масштабах, які не можуть бути доступні в більшості вітчизняних банків», — зазначив Фоков.

Підтримка від ЄБРР дозволить компанії Nova відновити свою діяльність і забезпечити зайнятість приблизно 3,5 тисяч співробітників, включаючи військовослужбовців ЗСУ. Банк також, за сприяння Багатостороннього донорського фонду ЄБРР «Дії на підтримку рівності та гендерної рівності», допоможе заповнити важливі вакансії, розширивши доступ до навчання і можливостей працевлаштування для жінок і тимчасово переміщених осіб.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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