Прибуток Нової пошти впав попри збільшення доходу

Нова пошта вагомо збільшила неконсолідований виторг у першому півріччі 2024-го при значному скороченні чистого прибутку

Неконсолідований чистий дохід українського поштового оператора «Нова пошта» з початку року зріс до 20,12 млрд грн (на 20,1%).

Про це свідчать дані неконсолідованої звітності, опубліковані в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

Попри збільшення доходу чистий прибуток Нової пошти впав на 38,1% — до 1,49 млрд грн.

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Водночас прибуток від операційної діяльності компанії за перші шість місяців 2024 року зменшився до 1,68 млрд грн, тобто на 8,7%.

Як йдеться у звітності, за 2023 рік Нова пошта збільшила чистий прибуток на 85,7% — до 3 млрд 967,2 млн грн, а її виторг зріс до 36,47 млрд грн (на 54%).

Від початку року поштовий оператор розширив мережу в Україні з 26,6 до 30,1 тис. точок: наразі працює 12,1 тис. відділень і 18 тис. поштоматів.

Раніше ми писали, що Нова пошта стала найкращим у світі поштовим оператором 2024. Компанія з України другий рік поспіль стала найкращим поштовим оператором. У 2023-му це була Укрпошта, а цього року почесне звання отримала Нова пошта.

Крім того, Нова пошта запровадила нову послугу — пакування посилки кур’єром. Раніше клієнти самостійно пакували свої посилки у власні коробки. Тепер же кур’єр виконає це завдання, використовуючи коробку, яку він привезе з собою. Замовити цю послугу можна через мобільний застосунок або під час відправлення, повідомивши про це кур’єра. Вартість упаковки буде додана до загальної суми доставки.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна