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Нова пошта розширить мережу поштоматів у одній з країн Європи

09.08.2024 18:20
Ольга Деркач
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Нова пошта заявила про розширення своєї мережі поштоматів у Молдові

Нова пошта розширить мережу поштоматів у одній з країн Європи

Нова пошта розширить мережу поштоматів у одній з країн Європи Фото: novaposhta.ua

Про це компанія повідомила в пості у своєму Telegram-каналі.

«Ми розширюємо свою мережу поштоматів у Молдові. Сьогодні у країні працює вже 261 поштомат у 15-ти містах, – заявили в Новій пошті. — А тепер отримати посилки можна і в тих, що розташовані у гіпермаркетах Kaufland. До кінця року наші поштомати будуть встановлені біля всіх цих гіпермаркетів у Молдові».

В компанії додали, що на сьогодні послуга доступна в п’яти локаціях у Кишиневі та в місті Оргіїв.

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У поштоматах можна отримати попередньо оплачені посилки вагою до 30 кг і з оціночною вартістю до 11 000 грн. А відправити посилку можна з України, Румунії та по Молдові.

Нагадаємо, що NOVA інвестувала більше €10 млн в розвиток міжнародної мережі. З осені 2022 року компанія вже вклала понад €10 млн у цей напрям і продовжує збільшувати інвестиції. Зараз NOVA вкладає близько 1-2 млн євро на місяць у розвиток міжнародної мережі.

Раніше ми писали, що у застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів. Якщо клієнт при реєстрації у застосунку зазначив, що має ФОП, то у нього автоматично з’являється можливість відкрити бізнес-рахунок в середині додатка у декілька кліків. Для ФОПів, які вже мають рахунки у NovaPay, вся необхідна інформація з’явиться у застосунку автоматично, без додаткової реєстрації. Потрібно тільки оновити мобільний застосунок до останньої версії.

Крім того, названо, скільки податків сплатив NovaPay за пів року. Фінансовий сервіс NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків.

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Рубрики: ЄвропаНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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