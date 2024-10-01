Нова пошта збільшила тарифи на доставку: нові ціни

Нова пошта підняла ціни на доставку в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика

Починаючи з 1 жовтня, Нова пошта оновила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Головна причина — зростання ціни на енергоносії (електроенергію та паливо), які становлять суттєву частку у собівартості послуг, а також на інші речі.

У Новій пошті зазначили, що попри підвищення тарифів впроваджують нові технології та покращують надання послуг.

«Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки», — кажуть в компанії.

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Скільки тепер коштує доставка

Залежно від категорії посилки ціни на доставку зросли в середньому на 10 грн. Вже відсьогодні діють такі тарифи:

Документи — 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт.

Посилки до 30 кг можуть безплатно запакувати у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування – 15 грн.

Доставка по місту:

до 2 кг — 60 грн;

до 10 кг — 90 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг — 80 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 30 кг — 160 грн.

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Вантажі понад 30 кг:

між відділеннями по місту +0,5 грн/кг;

між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг.

Які послуги безплатні

Водночас Нова пошта скасувала деякі платежі, наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Також клієнтам доступні інші послуги, за які не береться оплата, зокрема:

безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов;

безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання;

безплатне пакування у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

Нагадаємо, Нова пошта оголосила про запуск нового застосунку. Свіжа версія вже доступна на майданчиках App Store та Google Play. Користувачам тепер стане легше відправляти, отримувати, пакувати та відстежувати посилки, а також комунікувати та замовляти курʼєра.

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Джерело: Нова пошта