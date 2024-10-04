Нова пошта повертатиме посилки відправнику безкоштовно

Нова пошта оголосила, що відтепер повернути посилку до 30 кг відправнику можна безкоштовно

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Раніше, якщо одержувач відмовлявся від посилки, відправнику доводилося платити 0,5% від її оголошеної вартості. Тепер ці витрати скасовано», — пише Нова пошта.

Особливо це важливо для тих, хто часто робить інтернет-замовлення або комерційні відправки. Кожен клієнт може бути впевнений, що зможе повернути товар, який не підійшов, без зайвих витрат.

Цікавий факт: щомісяця клієнти повертають близько 1,3 млн посилок, і відтепер вони економитимуть понад 9,4 млн грн.

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Крім того, у Нової пошти є послуга «Легке повернення». Якщо замовлений товар не підійшов, ви можете безкоштовно його повернути продавцю протягом 14 днів.

«Робіть покупки без зайвих хвилювань і повертайте у разі потреби, ми все доставимо власним коштом», — додали в Новій пошті.

Нагадаємо, що Нова пошта збільшила тарифи на доставку. Починаючи з 1 жовтня, Нова пошта оновила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Головна причина — зростання ціни на енергоносії (електроенергію та паливо), які становлять суттєву частку у собівартості послуг, а також на інші речі.

Раніше ми писали, що Нова пошта оновила застосунок. Користувачам застосунку Нової пошти тепер стане легше відправляти, отримувати, пакувати та відстежувати посилки, а також комунікувати та замовляти курʼєра. Найбільший поштовий оператор України Нова пошта оголосив про запуск нового застосунку. Свіжа версія вже доступна на майданчиках App Store та Google Play. Тепер усі посилки користувача одразу відображаються на головному екрані. Їх можна сортувати на «Всі», «Мені» та «Від мене» і навіть шукати за фільтрами.

Крім того, Нова пошта запустила доставку у поштомати та пункти видачі в одній з країн Європи. Нова пошта відтепер доставлятиме документи та посилки з України в Румунію не тільки на адресу отримувача чи у відділення Нової пошти, але й у 2000 партнерських поштоматів та пунктів видачі мережі Cargus SHIP & GO.

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