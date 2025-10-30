close-btn
PaySpaceMagazine

ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

30.10.2025 16:10
Ольга Деркач

Федеральна резервна система США вдруге поспіль знизила ставку на 0,25%, при цьому, рішення досить неодностайне, зокрема, двоє чиновників виступили проти рішення на тлі загострення проблем, пов’язаних із шатдауном

ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

Фото: wikipedia.org

Центробанк Сполучених Штатів ухвалив рішення знизити базову ставку до діапазону 3,75–4,00%. Новий призначенець президента Дональда Трампа, Стівен Міран, не погодився з цим рішенням, виступивши за більш глибше зниження на 0,5%, тоді як президент ФРБ Канзас-Сіті Джефф Шмід висловив окрему думку, вважаючи, що ставку треба було залишити без змін.

Міран раніше заявляв, що занепокоєний ризиками для економіки через відновлення торговельних напружень із Китаєм (які згодом послабшали). Він наголошував, що хотів би швидше знизити ставку до «нейтрального» рівня — який не стимулює і не стримує економічне зростання, — оскільки не очікує інфляційного ефекту від тарифів і прагне уникнути шкоди для ринку праці.

Шмід, своєю чергою, вважає, що інфляція все ще занадто висока, а попередній рівень ставки був «правильним місцем». Він застеріг, що надто активне стимулювання попиту може призвести до різкого зростання цін, якщо компанії отримають більшу цінову владу та почнуть активніше перекладати тарифи на споживачів.

Востаннє розбіжності в голосуванні членів ФРС у різні боки спостерігалися у вересні 2019 року.

Читайте також: НБУ переглянув облікову ставку

ФРС також визнала, що поточний шатдаун уряду ускладнив збирання даних і не дозволив отримати повну картину стану економіки США. Оцінка базується лише на «наявних індикаторах». Далі у заяві зазначено, що ФРС «продовжить відстежувати наслідки нових даних для економічних перспектив».

З моменту початку урядового шатдауну 1 жовтня звіт про зайнятість за вересень так і не оприлюднили, а інфляційні дані за той місяць вийшли із затримкою більш ніж на два тижні. Очікується, що звіт за жовтень також буде відкладено. Білий дім повідомив, що жовтневі дані про інфляцію, ймовірно, не публікуватимуться.

У заяві політики зазначили, що не бачать змін на ринку праці з моменту, коли перестали отримувати офіційну статистику.

«Приріст робочих місць цього року сповільнився, а рівень безробіття дещо підвищився, але залишався низьким до серпня; новіші показники підтверджують ці тенденції», — йдеться у документі.

Також підкреслено, що «ризики для зайнятості зросли останніми місяцями».

ФРС наголосила, що під час ухвалення подальших рішень щодо ставки вона «ретельно оцінюватиме нові дані, зміни прогнозів і баланс ризиків».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

За матеріалами finance.yahoo.com.

Рубрики: СвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів 29.10.2025

Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів
Крипторинок готується до потужного злету — фінансовий аналітик 22.10.2025

Крипторинок готується до потужного злету — фінансовий аналітик
На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету 22.10.2025

На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету
Фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня 20.10.2025

Фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Крипторинок втратив $150 млрд через відповідь Китаю США 14.10.2025

Крипторинок втратив $150 млрд через відповідь Китаю США
Мережа Lviv Croissants відкрила новий заклад у США 13.10.2025

Мережа Lviv Croissants відкрила новий заклад у США
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  17:10

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

 Сьогодні  16:10

ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

 Сьогодні  15:10

Кабмін запускає масштабну цифровізацію ринку праці

 Сьогодні  14:10

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  13:10

У Дії тестують нову послугу

 Сьогодні  11:10

2 криптовалюти до $1, на які варто звернути увагу в листопаді 2025

 Сьогодні  10:10

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.