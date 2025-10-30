ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

Федеральна резервна система США вдруге поспіль знизила ставку на 0,25%, при цьому, рішення досить неодностайне, зокрема, двоє чиновників виступили проти рішення на тлі загострення проблем, пов’язаних із шатдауном

Центробанк Сполучених Штатів ухвалив рішення знизити базову ставку до діапазону 3,75–4,00%. Новий призначенець президента Дональда Трампа, Стівен Міран, не погодився з цим рішенням, виступивши за більш глибше зниження на 0,5%, тоді як президент ФРБ Канзас-Сіті Джефф Шмід висловив окрему думку, вважаючи, що ставку треба було залишити без змін.

Міран раніше заявляв, що занепокоєний ризиками для економіки через відновлення торговельних напружень із Китаєм (які згодом послабшали). Він наголошував, що хотів би швидше знизити ставку до «нейтрального» рівня — який не стимулює і не стримує економічне зростання, — оскільки не очікує інфляційного ефекту від тарифів і прагне уникнути шкоди для ринку праці.

Шмід, своєю чергою, вважає, що інфляція все ще занадто висока, а попередній рівень ставки був «правильним місцем». Він застеріг, що надто активне стимулювання попиту може призвести до різкого зростання цін, якщо компанії отримають більшу цінову владу та почнуть активніше перекладати тарифи на споживачів.

Востаннє розбіжності в голосуванні членів ФРС у різні боки спостерігалися у вересні 2019 року.

Читайте також: НБУ переглянув облікову ставку

ФРС також визнала, що поточний шатдаун уряду ускладнив збирання даних і не дозволив отримати повну картину стану економіки США. Оцінка базується лише на «наявних індикаторах». Далі у заяві зазначено, що ФРС «продовжить відстежувати наслідки нових даних для економічних перспектив».

З моменту початку урядового шатдауну 1 жовтня звіт про зайнятість за вересень так і не оприлюднили, а інфляційні дані за той місяць вийшли із затримкою більш ніж на два тижні. Очікується, що звіт за жовтень також буде відкладено. Білий дім повідомив, що жовтневі дані про інфляцію, ймовірно, не публікуватимуться.

У заяві політики зазначили, що не бачать змін на ринку праці з моменту, коли перестали отримувати офіційну статистику.

«Приріст робочих місць цього року сповільнився, а рівень безробіття дещо підвищився, але залишався низьким до серпня; новіші показники підтверджують ці тенденції», — йдеться у документі.

Також підкреслено, що «ризики для зайнятості зросли останніми місяцями».

ФРС наголосила, що під час ухвалення подальших рішень щодо ставки вона «ретельно оцінюватиме нові дані, зміни прогнозів і баланс ризиків».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

За матеріалами finance.yahoo.com.