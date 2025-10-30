close-btn
Кабмін запускає масштабну цифровізацію ринку праці

30.10.2025 15:10
Ольга Деркач

29 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що запускає масштабну цифровізацію ринку праці. Мета — ефективніше працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних. Ядро реформи – цифрова система Обрій

Фото: me.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що в Обрії можна буде:

  • зареєструвати статус безробітного;
  • оформити допомогу;
  • офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;
  • отримати грант на навчання;
  • отримати підтвердження кваліфікації.

Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

Чому потрібна цифровізація ринку праці?

  1. Сьогодні значна кількість українців знаходяться поза формальним ринком праці – або економічно неактивні, або працюють неофіційно.
  2. Ключова перешкода — застарілість бізнес-процесів, недостатність цифровізації різних державних сервісів у сфері зайнятості; нестача інформації для ефективного аналізу і прогнозування трендів на ринку праці тощо.

Через це фахівці Центру зайнятості часто не мають достатніх даних, щоб спрямувати людину, яка шукає роботу, саме в ту сферу, де її навички можуть бути найбільш затребуваними. Так само, часто не вистачає звʼязку між потребами роботодавців і тим, яким навичкам і кваліфікаціям навчають різні провайдери навчальних програм.

«Наш фокус — повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри. Один з ключових інструментів цього — оптимізація і цифровізація бізнес процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції і попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції», — зазначає Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що змінить запуск цифрової системи Обрій?

  • Створимо єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці.
  • Залучимо бізнес й освітні заклади до підбору та перекваліфікації.
  • Привʼяжемо програми перенавчання працівників до конкретних потреб роботодавців.
  • Імплементуємо у ринок праці сучасні довідники професій і навичок, узгоджені з практиками ЄС.
  • Створимо умови для аналітики й моніторингу у реальному часі.

«Серед найважливіших проблем ринку праці – розрив між навичками шукачів роботи і потребами роботодавців. На перенавчання потрапляє до 15% безробітних і це, насправді, релевантний європейському досвіду показник. Але Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та Державна служба зайнятості маємо можливості це масштабувати: аналізувати потреби ринку праці, навчати людей під конкретні запити бізнесу та допомагати шукачам роботи підвищувати свої скіли та впевнено виходити на ринок праці. Інвестиції в навички працюють і наша задача — доступність для ще більшої кількості людей», — пояснює заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарина Марчак.

Цифрова система Обрій об’єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі. Сервісний підхід — на практиці: заява через Дію, і держава супроводжує людину від першого до останнього дня роботи, і найважливіше – також і після втрати роботи, допомагаючи людині повернутись до працевлаштування і власного заробітку.

«Цифрова екосистема Обрій – це докорінні зміни логіки підтримки потреб ринку праці з точки зору держави. Для людини це простий онлайн-маршрут: звернення, рекомендації, супровід до роботи. Для бізнесу — менше паперу, менше витрат та ефективніший найм. Для держави й громад — якісні оперативні дані для рішень і таргетованих програм», — розповідає заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Рішення Уряду є складовою ширшого плану змін ринку праці, де вже готується Стратегія зайнятості. Паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.

Технічні вимоги щодо функціонування системи Обрій розробили за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Виконавчий партнер — Офіс ефективного регулювання BRDO.

