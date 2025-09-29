Названо переможців Startup Competition на IT Arena 2025

Під час IT Arena 2025 пройшло наймасштабніше змагання стартапів в Україні – Startup Competition. Стартапи пітчили свої технології зі сцени IT Arena перед фаховим журі

Про це повідомила пресслужба Українського фонду стартапів.

Призовий фонд Startup Competition становив $60 000. Цю суму профінансував Фонд розвитку інновацій:

$30 000 виділено від Українського фонду стартапів;

$30 000 виділено від оборонного кластеру Brave1.

У фіналі general категорії запітчили: StackBob, OVUL, Sec-TA, HEFT, Funelly AI.

Фіналісти серед defense стартапів: BabAI; Bravo Dynamics; Clarity; DroneMate; Dwarf Engineering та Zmiyar.

Читайте також: Український стартап NORDA Dynamics залучив $1 млн інвестицій

Перемогу здобули

Defense трек:

1 місце – Dwarf Engeering;

2 місце – BabAI;

3 місце – Bravo Dynamics.

General трек:

1 місце – OVUL;

2 місце – HEFT;

3 місце – StackBob.

«Впевнені, що ці військові розробки допоможуть Україні здобути технологічну перевагу на полі бою, а цивільні — позитивно впливатимуть на життя мільйонів людей в Україні та світі, — зазначили в УФС. — Вітаємо переможців і бажаємо стрімкого розвитку!»

Також раніше ми писали про запуск нової грантової програми на 1 млн євро.

«Оголосили на IT Arena 2025 про Startup EDGE — можливість для інноваційних команд на ранніх етапах отримати фінансування, розвинути свої продукти й вийти на міжнародний рівень. Мета — посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми в Європі та світі», — написав нещодавно Михайло Федоров.

Він пояснив, що УФС став найбільшим ангельським інвестором в українські стартапи і вже видав гранти для 470 компаній на 380 мільйонів гривень. Нова програма на €1 000 000 — це інвестиція у розвиток підприємництва та технологій в Україні.

