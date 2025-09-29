close-btn
PaySpaceMagazine

Названо переможців Startup Competition на IT Arena 2025

29.09.2025 19:30
Микола Деркач

Під час IT Arena 2025 пройшло наймасштабніше змагання стартапів в Україні – Startup Competition. Стартапи пітчили свої технології зі сцени IT Arena перед фаховим журі

Названо переможців Startup Competition на IT Arena 2025

Фото: t.me/usfofficial

Про це повідомила пресслужба Українського фонду стартапів.

Призовий фонд Startup Competition становив $60 000. Цю суму профінансував Фонд розвитку інновацій:

  • $30 000 виділено від Українського фонду стартапів;
  • $30 000 виділено від оборонного кластеру Brave1.

У фіналі general категорії запітчили: StackBob, OVUL, Sec-TA, HEFT, Funelly AI.

Фіналісти серед defense стартапів: BabAI; Bravo Dynamics; Clarity; DroneMate; Dwarf Engineering та Zmiyar.

Читайте також: Український стартап NORDA Dynamics залучив $1 млн інвестицій

Перемогу здобули

Defense трек:

  • 1 місце – Dwarf Engeering;
  • 2 місце – BabAI;
  • 3 місце – Bravo Dynamics.

General трек:

  • 1 місце – OVUL;
  • 2 місце – HEFT;
  • 3 місце – StackBob.

«Впевнені, що ці військові розробки допоможуть Україні здобути технологічну перевагу на полі бою, а цивільні — позитивно впливатимуть на життя мільйонів людей в Україні та світі, — зазначили в УФС. — Вітаємо переможців і бажаємо стрімкого розвитку!»

Також раніше ми писали про запуск нової грантової програми на 1 млн євро.

«Оголосили на IT Arena 2025 про Startup EDGE — можливість для інноваційних команд на ранніх етапах отримати фінансування, розвинути свої продукти й вийти на міжнародний рівень. Мета — посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми в Європі та світі», — написав нещодавно Михайло Федоров.

Він пояснив, що УФС став найбільшим ангельським інвестором в українські стартапи і вже видав гранти для 470 компаній на 380 мільйонів гривень. Нова програма на €1 000 000 — це інвестиція у розвиток підприємництва та технологій в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

GovTech Lab Ukraine оголосила конкурс для стартапів

Український стартап S.Lab залучив від Morgan Stanley £250 тис.

Український стартап Metatable залучив $100 000 інвестицій

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
€50 млн на розвиток стартапів — в Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund 29.09.2025

€50 млн на розвиток стартапів — в Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund
Українські стартапи можуть отримати до €40 тис.: УФС анонсував програму 27.09.2025

Українські стартапи можуть отримати до €40 тис.: УФС анонсував програму
Український стартап NORDA Dynamics залучив $1 млн інвестицій 22.09.2025

Український стартап NORDA Dynamics залучив $1 млн інвестицій
GovTech Lab Ukraine оголосила конкурс для стартапів 17.09.2025

GovTech Lab Ukraine оголосила конкурс для стартапів
Український стартап S.Lab залучив від Morgan Stanley £250 тис. 17.09.2025

Український стартап S.Lab залучив від Morgan Stanley £250 тис.
Український стартап Metatable залучив $100 000 інвестицій 17.09.2025

Український стартап Metatable залучив $100 000 інвестицій
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  20:30

Віталік Бутерін позбувся цих 2 криптовалют

 Сьогодні  19:30

Названо переможців Startup Competition на IT Arena 2025

 Сьогодні  18:30

Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки

 Сьогодні  17:30

Білл Ґейтс назвав професію, яку ШІ ніколи не витіснить

 Сьогодні  16:30

€50 млн на розвиток стартапів — в Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund

 Сьогодні  15:30

2 перегріті криптовалюти, якими не варто торгувати цього тижня

 Сьогодні  14:30

91 компанія позбулася російського сліду у 2025 — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.