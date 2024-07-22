Податкова планує нові перевірки бізнесу: серед них є Sense Bank

На цей рік податкова запланувала 42 нові перевірки компаній, в тому числі банків та великих підприємств. Загалом перевірять тисячі бізнесів

Понад 3,3 тис. перевірок компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) заплановано цього року. З них 73% припаде на великі бізнеси, а решта 27% — на приватні. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Так, на перевірки протягом 2024 року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві — 625 або 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях — 196 (8,1%) та 167 (6,9%) відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина — лише 2 компанії.

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Серед нових компаній, що потрапили в поле зору податкової, аналітики виділили Sense Bank з виторгом 12,9 млрд грн, який обійняв сьоме місце в Індексу Опендатабота серед банківських установ.

Також під перевірку потраплять ТОВ «Агропроінвест» з доходом майже 2 млрд грн і ТОВ «Алма він» з доходом 1,61 млрд грн.

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До оновленого списку увійшли виробник комп’ютерів та техніки ТОВ «Трімен Україна» з виторгом 1,05 млрд грн, а також компанії оптової торгівлі: Фаворит сервіс юг з доходом 860 млн грн, Лотус оіл трейдинг з доходом 550 млрд грн і ЮТК з доходом 370 млн грн.

Планують перевірити податківці й постачальника електроенергії, газу та пари «Богуславенерджі» з доходом 540 млн грн, сільськогосп підприємство «Авіс-Україна» з доходом 370 млн грн, а також ТОВ «Трейдінг продакт компані» з доходом 330 млн грн.

Нагадаємо, великий бізнес майже вдвічі збільшив обсяги сплати податків до державного бюджету України у 2024 році порівняно з минулим. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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