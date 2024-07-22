close-btn
PaySpaceMagazine

Податкова планує нові перевірки бізнесу: серед них є Sense Bank

22.07.2024 13:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

На цей рік податкова запланувала 42 нові перевірки компаній, в тому числі банків та великих підприємств. Загалом перевірять тисячі бізнесів

Податкова планує нові перевірки бізнесу: серед них є Sense Bank

Фото: freepik.com

Понад 3,3 тис. перевірок компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) заплановано цього року. З них 73% припаде на великі бізнеси, а решта 27% — на приватні. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Так, на перевірки протягом 2024 року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві — 625 або 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях — 196 (8,1%) та 167 (6,9%) відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина — лише 2 компанії.

Читайте також: UPD. Які податки хочуть підвищити в Україні: перелік

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Серед нових компаній, що потрапили в поле зору податкової, аналітики виділили Sense Bank з виторгом 12,9 млрд грн, який обійняв сьоме місце в Індексу Опендатабота серед банківських установ.

Також під перевірку потраплять ТОВ «Агропроінвест» з доходом майже 2 млрд грн і ТОВ «Алма він» з доходом 1,61 млрд грн.

Вас може зацікавити: Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова

До оновленого списку увійшли виробник комп’ютерів та техніки ТОВ «Трімен Україна» з виторгом 1,05 млрд грн, а також компанії оптової торгівлі: Фаворит сервіс юг з доходом 860 млн грн, Лотус оіл трейдинг з доходом 550 млрд грн і ЮТК з доходом 370 млн грн.

Планують перевірити податківці й постачальника електроенергії, газу та пари «Богуславенерджі» з доходом 540 млн грн, сільськогосп підприємство «Авіс-Україна» з доходом 370 млн грн, а також ТОВ «Трейдінг продакт компані» з доходом 330 млн грн.

Нагадаємо, великий бізнес майже вдвічі збільшив обсяги сплати податків до державного бюджету України у 2024 році порівняно з минулим. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки російських бізнесів вилучила Україна з початку війни — Опендатабот

Які дані про компанії найчастіше змінюють українські бізнесмени — Опендатабот

У яку країну переїжджає найбільше українських стартапів

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
Дія.Бізнес розвиватиме співпрацю українських та польських компаній 22.07.2024

Дія.Бізнес розвиватиме співпрацю українських та польських компаній
Monobank запустив окремий сервіс для бізнесу: що доступно 22.07.2024

Monobank запустив окремий сервіс для бізнесу: що доступно
Як стартапам побудувати відділ продажів: поради комерційного директора та співвласника групи компаній Laba Іллі Рейніша 19.07.2024

Як стартапам побудувати відділ продажів: поради комерційного директора та співвласника групи компаній Laba Іллі Рейніша
Огляд фінсектору України: страховики, кредитні спілки та фінансові компанії 19.07.2024

Огляд фінсектору України: страховики, кредитні спілки та фінансові компанії
Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки 18.07.2024

Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки
Вибір редакції
Всі
До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
ТОП статей 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію

 Роль спекуляцій у волатильності цін криптовалют
ТОП статей 22.07.2024

Роль спекуляцій у волатильності цін криптовалют
Останні новини
Сьогодні  17:00

Наскільки впав Біткоїн після заяви Джо Байдена про завершення передвиборчої кампанії

 Сьогодні  16:20

ПриватБанк та Аврора запустили спільний кешбек

 Сьогодні  15:40

Vodafone продала пакет акцій Vantage Towers, щоб погасити борги

 Сьогодні  15:00

Україна домовилася з кредиторами про реструктуризацію боргу

 Сьогодні  14:20

В Україні замінять банкноти 500 гривень — НБУ

 Сьогодні  13:52

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію

 Сьогодні  13:40

Податкова планує нові перевірки бізнесу: серед них є Sense Bank

 Всі новини