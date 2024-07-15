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Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова

15.07.2024 19:20
Дарія Шуть
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Всі галузі економіки за останній рік вагомо збільшили податкові надходження до державного бюджету, особливо фінансовий сектор

Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова

Фото: freepik.com

Компанії зі сфери фінансової та страхової діяльності збільшили сплату податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України на 73 млрд грн у січні-червні 2024 року — у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання виплат до держбюджету також відбулось в секторі «Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів» – 24,7 млрд грн (або 23,4%).

Переробна промисловість збільшила відрахування до бюджету на 18,4%, або на 20 млрд грн. Водночас сектор професійної, наукової та технічної діяльності сплатив на 18,8 млрд грн (або на 78,2%) більше податків.

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Найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів – у підприємств гуртової та роздрібної торгівлі – 15,3% від усіх надходжень. Далі йдуть:

  • переробна промисловість – 15,1%;
  • фінансова та страхова діяльність – 13,7%;
  • державне управління та оборона;
  • обов’язкове соціальне страхування – 10,9%.
Наповнення бюджетів усіх рівнів у розрізі галузей економіки за січень-червень 2024 року

Наповнення бюджетів усіх рівнів у розрізі галузей економіки за січень-червень 2024 року. Фото: tax.gov.ua

Нагадаємо, великий бізнес майже вдвічі збільшив обсяги сплати податків до державного бюджету України у 2024 році порівняно з минулим.

Протягом січня-червня цього року платники Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків переказали до бюджету 242,9 млрд грн. Це на 102 млрд грн (або в 1,7 раза) більше, ніж за перше півріччя 2023-го.

Також ми писали, що попри війну, податкові надходження в Україні зростають. Їх реальний обсяг за перші чотири місяці 2024 року на 27% більший, ніж за той самий період 2021 року.

У цілому за перші чотири місяці цього року податкові надходження становили 176 млрд грн. Найбільше податків перераховує Київ, як найбільше місто України — 51,6 млрд грн (за перші 4 місяці 2024 року). На другому місці Дніпропетровська область — 15,4 млрд грн надходжень у бюджет. Третє місце в Харківської області — 12,9 млрд грн.

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Джерело: ДПС

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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