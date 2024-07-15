Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова

Всі галузі економіки за останній рік вагомо збільшили податкові надходження до державного бюджету, особливо фінансовий сектор

Компанії зі сфери фінансової та страхової діяльності збільшили сплату податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України на 73 млрд грн у січні-червні 2024 року — у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання виплат до держбюджету також відбулось в секторі «Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів» – 24,7 млрд грн (або 23,4%).

Переробна промисловість збільшила відрахування до бюджету на 18,4%, або на 20 млрд грн. Водночас сектор професійної, наукової та технічної діяльності сплатив на 18,8 млрд грн (або на 78,2%) більше податків.

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Найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів – у підприємств гуртової та роздрібної торгівлі – 15,3% від усіх надходжень. Далі йдуть:

переробна промисловість – 15,1%;

фінансова та страхова діяльність – 13,7%;

державне управління та оборона;

обов’язкове соціальне страхування – 10,9%.

Нагадаємо, великий бізнес майже вдвічі збільшив обсяги сплати податків до державного бюджету України у 2024 році порівняно з минулим.

Протягом січня-червня цього року платники Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків переказали до бюджету 242,9 млрд грн. Це на 102 млрд грн (або в 1,7 раза) більше, ніж за перше півріччя 2023-го.

Також ми писали, що попри війну, податкові надходження в Україні зростають. Їх реальний обсяг за перші чотири місяці 2024 року на 27% більший, ніж за той самий період 2021 року.

У цілому за перші чотири місяці цього року податкові надходження становили 176 млрд грн. Найбільше податків перераховує Київ, як найбільше місто України — 51,6 млрд грн (за перші 4 місяці 2024 року). На другому місці Дніпропетровська область — 15,4 млрд грн надходжень у бюджет. Третє місце в Харківської області — 12,9 млрд грн.

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Джерело: ДПС