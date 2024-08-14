НБУ оштрафував 2 фінансові компанії

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (ЄДРПОУ 38548598) та ТОВ «Мілоан» (ЄДРПОУ 40484607) заходи впливу за порушення законодавства

А саме частин, що регулюють діяльність учасників ринків фінансових послуг, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня 2024 року за результатами планових інспекційних перевірок, що були здійснені Департаментом інспектування Національного банку.

ТОВ «Укр Кредит Фінанс» оштрафовано на 2 949 500,00 грн за порушення вимог щодо ліцензування та реєстрації фінансових установ, недотримання умов надання фінансових послуг, зокрема, в частині договорів позики і кредитів, а також за порушення правил взаємодії з клієнтами при врегулюванні простроченої заборгованості. Це може включати порушення етичних норм, правил оформлення договорів і вимог до ведення діяльності фінансових установ.

Рішення набирає чинності з 12 серпня 2024 року. Компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності.

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Також до ТОВ «Укр Кредит Фінанс» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Рішення набирає чинності з 13 серпня 2024. Компанія зобов’язана усунути порушення та вжити заходів для недопущення вищезазначених порушень у подальшій діяльності.

ТОВ «Мілоан» оштрафовано на 1 754 400,00 грн за порушення вимог законодавства, яке регулює споживче кредитування, формування та обіг кредитних історій, а також технічні стандарти у відповідних положеннях.

Рішення набирає чинності з 12 серпня 2024 року. ТОВ «Мілоан» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності.

Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано за порушення порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування, а також за невиконання технічних і процедурних стандартів. Зокрема, йдеться про порушення умов інформування споживачів про кредитні умови, а також недотримання вимог, що стосуються формування кредитних історій, правил кредитування і звітності.

Рішення набирає чинності з 13 серпня 2024 року. Компанія зобов’язана усунути порушення та вжити заходів для їх недопущення надалі в своїй діяльності.

Нагадаємо, що НБУ застосував заходи впливу до 18 небанків. Нацбанк застосував до 13 фінансових компаній та п’яти ломбардів заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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За матеріалами: НБУ.