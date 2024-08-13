НБУ застосував заходи впливу до 18 небанків

Нацбанк України застосував до 13 фінансових компаній та п’яти ломбардів заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заходи впливу застосовані до:

Повного товариства «Ломбард «Швидка Допомога «Cавіна і Компанія» (ЄДРПОУ 36595232);

Товариства з обмеженою відповідальністю «Вольтер Капітал» (ЄДРПОУ 39923000);

ТОВ «Фінансова компанія «Каррон» (ЄДРПОУ 42015166);

ТОВ «Партнер Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 42360020);

ТОВ «Фінансова компанія «Прості Рішення» (ЄДРПОУ 44620729);

ТОВ «Фінансова компанія «Сато» (ЄДРПОУ 44222582);

ТОВ «Фінансова компанія «Юніверсал Компані» (ЄДРПОУ 40152242);

ТОВ «Фінансова компанія «Чорний Лебідь» (ЄДРПОУ 43420352);

ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс» (ЄДРПОУ 40371994);

ТОВ «Фінансова компанія «ЕЛ.ЕН.Груп» (ЄДРПОУ 41240530);

ТОВ «Діамант +» (ЄДРПОУ 43909406);

ТОВ «Фінансова компанія «Крам’є» (ЄДРПОУ 44094234);

ТОВ «Фінансова компанія «Маре» (ЄДРПОУ 40996391);

ТОВ «Фінансова компанія «Юніос» (ЄДРПОУ 39945134);

ПТ «Економ Ломбард» Добродькін О.М. і Компанія» (ЄДРПОУ 40453804);

ПТ «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і Компанія» (ЄДРПОУ 36857009);

ПТ «Ломбард Копійка ТЗОВ «УКР.Концепт-КАР» І ПП «ІД» (ЄДРПОУ 36739166);

ПТ «Ломбард «Галицький «Даниляк і Компанія» (ЄДРПОУ 39460624).

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«Зазначені небанківські фінансові установи не подали до Національного банку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік*, складений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту», — йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що установлений термін подання такого звіту відповідно до вимоги п. 4 додатка 5 до постанови Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) вже настав (до 1 червня 2024 року).

У Нацбанку пояснили, що ці компанії зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 1 жовтня 2024 року. Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг 12 серпня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг. Вони набирають чинності з 13 серпня 2024 року.

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